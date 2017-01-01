13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:33

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupalıların şöyle bir kendisine gelmesi lazım. Rusya'nın, Türkiye'nin, onun, bunun patronu olmadıklarını anlamaları lazım. Bunları açık açık yüzlerine söylüyoruz. Konferanslarda, toplantılarda, ikili görüşmelerde söylüyoruz. İnşallah anlayacaklar." dedi.

Halk oylaması çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesinde bulunan restoranlarda önce Antalya Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneği (ADGİAD) ve ardından Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (KONGED) üyeleriyle bir araya geldi.

Buralarda konuşan Çavuşoğlu, Antalya'nın hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini, hayallerine kavuştuğunu söyledi. Geçen seçimlerde Antalya'ya 500 civarında vaatleri bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "1,5 yılı biraz geçti, 300'den fazlasını gerçekleştirmişiz. Bir ekip kurduk, milletvekillerimiz danışmanları, benim danışmanlarım ve il teşkilatımızdan oluşan. Hangi vaat hangi aşamada, ne yapılması lazım? Haftada bir genel toplantı yapıyoruz, işi takip ediyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın bir turizm merkezi olduğunu ve kentin turizmde bundan sonra daha da iyi olacağını ifade eden Çavuşoğlu, Rusya ile sorunların karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayalı bir şekilde aşıldığını, Rus dostları bu yıl Antalya'ya beklediklerini söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin önemini son dönemde tüm dünyanın gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Suriye'de, Halep'te insanların kurtarılması, Halep'teki ateşkesin tüm Suriye'ye yayılması, insani yardımların ulaştırılması, siyasi sürece geçilmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki güvene dayalı iş birliğinin bir sonucudur. Seven de sevmeyen de bu gerçeği görüyor. Hedefimiz bundan sonra ateşkes ihlallerinin tamamen önlenmesi ve başlattığımız süreçlerin heba olmamasıdır, bu konudaki iş birliğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Suriye'deki soruna duyarsız kalınırsa başka ülkelerin gizli ajandalarına kurban gideceğini ve Suriye'ye barış gelmeyeceğini, huzur gelmeyeceğini, bundan Türkiye'nin de huzursuz olacağını vurguladı.

- Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliği konusunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de istikrarın öneminin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.

Sistemin güçlü olması gerektiğini, ülkenin kaderinin tek başına şahıslara veya siyasi partilere bağlanmaması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sistem güçlü olacak, patron halk olacak, halkın yetki verdiği kişiler çalışacak ve Türkiye hedeflerine ulaşacak." dedi.

Ülkenin kurumsallaştırılması için yetki kavgalarının sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, koalisyonlarla ülkenin bir yere varamadığını belirtti.

- "Vatanı, milleti bizden daha çok sevenler türemeye başladı"

"Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni, vatanı, milleti, bayrağı bizden daha çok sevenler türemeye başladı." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa'daki bazı ülkelerin kendi sorununu bırakıp, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi dünyayı tehlikeli yola götüren akımları bir kenara bırakıp Türk milletine akıl vermeye çalıştığını söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin referandumda taraf tuttuğuna, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemediğine işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakıyorum, düşünüyorum, 'Acaba bu ülkeyi bunlar benden daha mı çok seviyor?' Sonra bakıyorum Türk karşıtı, bakıyorum İslam karşıtı, bakıyorum Türkiye'nin gelişmesini istemiyor, bakıyorum Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyor. Türkiye'nin dış politikasında kendisine bağlı olmasını istiyor. Rusya ile sorunlu olduğumuz dönemde bize 'Rusya ile aranızı düzeltseniz iyi olur' diyorlardı. Şimdi düzelttik onu da sorguluyor 'Niye aran iyi?' Sana mı soracağım kardeşim? Yani Rusya ile ya da başka bir ülkeyle ilişkilerimi iyileştirmek için sana mı soracağım? Ben bir tek sana niye bağlı kalacağım? Bağlı kaldığımda AB sürecinde tavrınız, iki yüzlülüğünüz, çifte standardınız ortada. Sana nasıl güveneceğim? Sana güvenmemem için çok sebep var, 100 tane sayarım. Sadece kendi yaşadıklarımı saysam kitap olur şu 15 senede. Bize eşit bir ortak gibi davranmayı öğrenmeleri lazım. Bir seçimde sen benim iç işlerime niye karışıyorsun? Almanya'da seçim var, ben diyor muyum Türklere 'O partiye ver, bu partiye verme' diye. Olmaz, kendisi her ülkenin iç işlerine karışacak, kendisiyle ilgili bir eleştiri yapınca hoplayacak, zıplayacak. O da olmaz. O yüzden Avrupalıların şöyle bir kendisine gelmesi lazım. Rusya'nın, Türkiye'nin, onun, bunun patronu olmadıklarını anlamaları lazım. Bunları açık açık yüzlerine söylüyoruz. Konferanslarda, toplantılarda, ikili görüşmelerde söylüyoruz. İnşallah anlayacaklar."

- "Ne kadar Türkiye karşıtı varsa hepsi hayır cephesinde birleşmişler"

"Ne kadar Türkiye karşıtı varsa hepsi hayır cephesinde birleşmişler" diyen Çavuşoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin, PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgütlerinin hepsinin "hayır" çıkması için gece-gündüz çalıştığını söyledi.

"Hayır" diyen herkesin hain olmadığını ancak bütün hainlerin "hayır" için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, bunun örnekleriyle ortada olan bir vaka, bir tespit olduğunu kaydetti.

Doğru bir şey yaptıklarına inandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin bir sigortası olacağını, çünkü her zaman Erdoğan kadar güçlü bir liderin Türkiye'ye gelemeyeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Halkın tecellisi her yönde olabilir, o yüzden sistemi sağlamlaştıralım." dedi.

Yalana, dolana, iftiraya karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, 18 maddeyi herkesin iyice okumasını istedi. Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP'nin 18 maddeye girmesini beklemeyin, çünkü girerlerse kendileri de ikna olup 'evet' verir. Anlatıldığında herkesin 'evet' vereceğini bildikleri için 18 maddenin içine hiç girmiyorlar. Açıklamalara bakıyorsunuz hiçbirinin okumadığı belli. Hayır için çalış ama önce 18 maddeyi oku. Size tavsiyem önemli bir oylamaya gidiyoruz, onun için güzelce okuyun." diye konuştu.






İLGİLİ HABERLER
MİT tırlarını durduran başsavcıda ByLock çıktı
YEREL

MİT TIRLARINI DURDURAN BAŞSAVCIDA BYLOCK ÇIKTI
&quot;Alzheimer ülke olsa dünyanın 18. büyük ekonomisi olurdu&quot;
YEREL

"ALZHEİMER ÜLKE OLSA DÜNYANIN 18. BÜYÜK EKONOMİSİ OLURDU"
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Antalya'da Akıllı Mühür Projesi'nde ilk saha uygulaması başladı
YEREL

ANTALYA'DA AKILLI MÜHÜR PROJESİ'NDE İLK SAHA UYGULAMASI BAŞLADI
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
MHP'li Günal, ATB kent buluşmalarının konuğu oldu
YEREL

MHP'Lİ GÜNAL, ATB KENT BULUŞMALARININ KONUĞU OLDU
İmecik Gölet'i için proje çalışmaları başladı
YEREL

İMECİK GÖLET'İ İÇİN PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Türel: &quot;PKK'lılara ağızlarının payını verdim&quot;
YEREL

TÜREL: "PKK'LILARA AĞIZLARININ PAYINI VERDİM"
Korkuteli'de Mobese çalışması başladı
YEREL

KORKUTELİ'DE MOBESE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Türel, Hal ve Akdeniz Sanayi Esnafının konuğu oldu
YEREL

TÜREL, HAL VE AKDENİZ SANAYİ ESNAFININ KONUĞU OLDU
Antalya'da kuyumcu cinayeti zanlıları yakalandı
YEREL

ANTALYA'DA KUYUMCU CİNAYETİ ZANLILARI YAKALANDI
Korkuteli'de başarılı öğrencilere bisiklet
YEREL

KORKUTELİ'DE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BİSİKLET
Türel, esnaf için düzenlenen onur gecesine katıldı
YEREL

TÜREL, ESNAF İÇİN DÜZENLENEN ONUR GECESİNE KATILDI
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Esnafın kahramanı Türel
YEREL

ESNAFIN KAHRAMANI TÜREL
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
&quot;16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız&quot;
YEREL

"16 NİSAN'DAN SONRA AB'YE SON ÖNERİMİZİ SUNACAĞIZ"

Antalya'da 2 polis memuru 'Ayın Polisi' seçildi
YEREL

ANTALYA'DA 2 POLİS MEMURU 'AYIN POLİSİ' SEÇİLDİ
Antalya'daki &quot;Boğaçayı Projesi&quot;nde çalışmalar başladı
YEREL

ANTALYA'DAKİ "BOĞAÇAYI PROJESİ"NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Başkan Uysal: &quot;En güzelini yapmakla mükellefiz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "EN GÜZELİNİ YAPMAKLA MÜKELLEFİZ"
Muratpaşa Belediyesi engellileri sandığa taşıyacak
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIYACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN BAŞKANLIĞINDA BİR HEYET MOSKOVA'YA GİDECEK. RUS MUHATAPLARIMIZLA OTURUP KONUŞACAĞIZ, TÜM ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN İNŞALLAH BİR MUTABAKATI SAĞLARIZ."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN SAMİMİ ÇABA SARF EDİYORUZ AMA ÖZELLİKLE SEÇİM ATMOSFERİNDE RUM TARAFINDA SAMİMİ BİR ÇABA GÖRMÜYORUZ. RUM TARAFININ ÖZELLİKLE KIBRIS ETRAFINDAKİ DOĞAL GAZ VE PETROL REZERVLERİ KONUSUNDA TEK TARAFLI ATTIĞI ADIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ. BU KONUDA UYARILARIMIZA RAĞMEN MAALESEF GERİ ADIM OLMADIĞI İÇİN ŞİMDİ TÜRKİYE OLARAK DA BAZI ADIMLARI ATACAĞIZ."

EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber