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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'daki fabrika yangını

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:47


TEKİRDAĞ (AA) - Türk Toraks Derneği, Tekirdağ'daki fabrika yangınında dumana maruz kalanların yakından gözlenmesi gerektiğini bildirdi.

Derneğin Çevresel ve Mesleki Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Metin Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, genellikle kaza sonucu oluşan sızıntı, patlama ve yanma sonucu çok sayıda farklı gaz, duman ve partikül açığa çıkabildiğini belirtti.

Hastalık gelişiminin, solunan partikülün çapı, yoğunluğu, suda erime özelliği, olay yerine olan mesafe, açık veya kapalı alanda maruziyet, maruz kalan kişinin alerjik bir hastalığı olup olmaması, sigara içme durumu ve yaş gibi birçok faktörden etkilendiğini ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Solunan partikül ve gazların çapı küçüldükçe alt solunum yollarına ulaşım kolaylaşmakta ve ani solunum yetmezliği gibi hayatı tehdit eden hastalık tablosu daha kolay gelişebilmektedir. Yine, suda çözünürlüğü az olan maddeler üst solunum yollarını etkilemediklerinden, erken dönemde herhangi bir şikayet görülmemektedir. Bu yüzden maruz kalan kişi ortamdan uzaklaşmakta geç kaldığında hastalık tablosu ağırlaşabilmektedir. Yine bu tür maruziyetlerde şikayetler geç geliştiği için, hastaneye başvuruda şikayet olmadığından bazı maruz kalanlar erken taburcu edilebilmekte, ancak sonradan evde ciddi semptomlar gelişebilmektedir."

Dumana maruz kalanların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Akgün, "Tüm maruz kalanlar yakından gözetilmeli, özellikle kapalı alanda yüksek miktarda maruziyet öyküsü olanlar, suda çözünürlüğü az olan veya küçük çaplı partiküllere maruz kalanlar, akut solunum yetmezliği riski nedeniyle en az 48-72 saat arası takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Dün, Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve reçine üretimi yapan bir fabrikada yangın meydana gelmiş, dumandan etkilenen 120 kişi çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.



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