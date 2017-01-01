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"2023 Genç Diriliş Yolunda Ecdadın İzinde Programı"

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:20

BİLECİK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Ertuğrul Gazi'nin at sırtında Asya'dan Anadolu'ya sel gibi akan kahraman Yörük alpleriyle yaktığı bu büyük medeniyet çerağı, nurunu hikmetten, bilgiden, akıl ve gönülden alan bir ışıktı." dedi.

Bakan Avcı, İstanbul Esenler Belediyesi tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "2023 Genç Diriliş Yolunda Ecdadın İzinde Programı" öncesinde, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uç Beyi Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dua etti.

Daha sonra törenin düzenlendiği Söğüt Stadı'na gelen Avcı, burada yaptığı konuşmada, bir cihan devletinin mayasının çalındığı bu mümbit toprakların, ecdadın diktiği ulu çınarın doğuşuna şahitlik ettiğini söyledi.

Taze bir filizken Osmanlı Beyliği'nin ismiyle anılan fidanın, zamanla üç kıtayı sevgi, merhamet, adalet ve umut dallarıyla saran ulu bir çınara dönüştüğünü anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Ertuğrul Gazi'nin at sırtında Asya'dan Anadolu'ya sel gibi akan kahraman Yörük alpleriyle yaktığı bu büyük medeniyet çerağı, nurunu hikmetten, bilgiden, akıl ve gönülden alan bir ışıktı. Bu manevi ışığın hikmetine inanan Ertuğrul Gazi ve Osman Bey, 400 atlıdan ibaret bir beylikten, Allah'ın lütfuyla muhteşem bir cihan devleti kurdu. Hoca Ahmed Yesevi, Şeyh Edebali, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin gibi manevi mimarların irfanıyla yoğrulan Osmanlı medeniyeti, zamanla altı asrı, üç kıtada kucaklayan bir medeniyete dönüştü."

- "Bütün alplerimizi, şehitlerimizi minnetle yad ediyorum"

Avcı, Esenler Belediyesinin, ilçede yaşayan 18-25 yaş grubu gençlerin Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik ve Söğüt'e gelerek, diriliş ruhunu yaşamasına vesile olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ecdadını tanımayan geleceğini tayin edemez." ifadesini kullanan Avcı, şöyle devam etti:

"Bu projeyi düzenleyen Esenler Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin tarih bilincini ve tarih ilmine ilgisini artıracak bu tür projelerimizin bütün belediyelerimize örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Büyük bir medeniyetin doğuşuna şahitlik eden bu mukaddes topraklarda Ertuğrul Gazi'yi, Osman Bey'i, Şeyh Edebali'yi, vatanımız ve mukaddesatımız için canlarını seve seve feda eden bütün alplerimizi, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun."

- Bakan Avcı'dan gençlere kitap tavsiyesi

Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin bu toprakları vatan kılmak için neler yaptığının çok iyi bilindiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Ama bu topraklar sadece kılıçla vatan kılınmadı. Bu topraklar ilimle, irfanla, kültürle vatan kılındı. Bizim tasavvuf literatürümüzde bir tabir vardır, evtad-ı erbaa. Ne demek, 4 direk, 4 sütün demek. Bu Anadolu'yu vatan kılan Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bayram-ı Veli ve Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin himmetleridir. O azizan ve manevi büyükler sayesinde bu topraklar vatan kılınmıştır. Bizlere düşen, bu vatanın manevi mimarlarını da yakından bilmek, tanımak ve sevmektir. Tanırsanız seversiniz.

O bakımdan birkaç kitap tavsiyesinde bulanacağım. Bu ziyaretlerin daha da bereketlenmesi, sizlerde derin karşılıklar bulması için bazı kitap tavsiyelerim olacak. Eski Milli Eğitim Bakanı ve hoca olarak, Kültür Bakanı olarak buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir, rahmetli Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı ve Köprü romanları, Kemal Tahir'in Devlet Ana, bir de uçak kazasında kaybettiğimiz rahmetli Remzi Oğuz Arık'nın Coğrafyadan Vatana kitaplarını mutlaka okuyunuz."

Avcı, "Esenler Belediyesi kültür faaliyetleri kapsamında bu ziyaretin hatırası olarak bu küçük koleksiyonu da size hediye edecektir. Siz de genç kardeşlerinize vererek, bu toprakların nasıl vatan kılındığının, bu toprakların değerinin nasıl bilinmesi gerektiğinin örneğini çoğaltarak vermiş olursunuz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Avcı, programa katılan gençlerle fotoğraf çektirdi.

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