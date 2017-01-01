Hatay'da dolandırıcılık

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzelce Karakolu ekipleri, alınan bir ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, suç işlemek için örgüt kurmak, dolandırıcılık ve nitelikli gasp suçlarından aranan A.G. (57) ve C.T. (36) gözaltına alındı.

Besicileri Suriye'den ucuz hayvan getirdiklerini söyleyerek kandırdıkları ve başkalarına ait hayvanları göstererek dolandırıcılık yaptıkları, bir kişinin 20 bin lirasını gasbettikleri iddia edilen şüpheliler mahkemeye sevk edildi, olayla ilgili R.K'nın (40) arandığı öğrenildi.

Bu arada, Kırıkhan'a bağlı Taşoluk Mahallesi'nde gece devriye gezen güvenlik korucularının dikkatiyle hakkında 20’ye yakın hırsızlık iddiası bulunan H.Y. (35) yakalandı.