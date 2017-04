Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin milli gelirinin 2002'den sonra üç kat arttığını belirterek, "Bunu daha fazla arttırmak ve büyütmek için Türkiye'de bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Mevcut sistem buraya kadar. Bu sistem değişmezse, bundan sonraki yıllarda Türkiye'yi üç kat daha büyütmeye imkan yok." dedi.

Partisinin Yığılca İlçe Teşkilatınca Şehir Parkı'nda düzenlenen programa katılan Özlü, burada vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de, 2002'den sonra hayatın her alanına yansıyan gelişmelerin olduğunu anlatan Özlü, "2002'lerde Türkiye'ye bakın, bir de bugünkü Türkiye'ye bakın. Çok önemli reformlar hayata geçirdik. Yargı sisteminden bölünmüş yollara, köprülere, barajlara her tarafa bakın. Adeta Türkiye'yi 2002'den sonra üçe katladık. Bir Türkiye vardı, üç Türkiye var. Bunu milli gelirden biliyoruz. Türkiye'nin milli geliri 2002'den sonra üç kat artmıştır. Bunu daha fazla arttırmak ve büyütmek için Türkiye'de bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Mevcut sistem buraya kadar. Bu sistem değişmezse bundan sonraki yıllarda Türkiye'yi üç kat daha büyütmeye imkan yok. O yüzden biz AK Parti olarak 'Bu sistemi değiştirelim, daha pratik ve daha kolay hale getirelim. Daha rahat iş yapılabilir hale getirelim' diyoruz." şeklinde konuştu.

Hem dünyada hem de Türkiye'nin çevresinde yüzyılda bir olabilecek çok önemli değişimler yaşandığını kaydeden Özlü, Türkiye'nin güneyinde bir savaş olduğunu, Irak'ta hala sükunetin sağlanamadığını belirtti.

Suriye'de 600 binden fazla insanın öldüğünü, 7 milyondan fazla insanın yer değiştirdiğini, bunlardan 4,5 milyonunun Suriye'yi terk ettiğini ve 3 milyonunun da Türkiye'de olduğunu kaydeden Özlü, "Suriye'de bir operasyon yürüttük. Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştiren, yürüten PKK'nın kardeşi, PKK'nın ikizi DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı operasyon gerçekleştirdik. Yığılca'dan da şehitlerimiz oldu. Bu operasyonları kendi gücümüzle gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı Operasyonunu gerçekleştirdik, operasyonun birinci faslı bitti. Terör örgütlerinin yuvalarına kadar girdik, bunu kendi gücümüzle gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, güçlü ve büyük bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomisiyle, askeriyle, her şeyiyle güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Güçlü Türkiye'nin yolu, 16 Nisan'daki referandumda vereceğimiz 'evet'lerden geçiyor. Büyük ve güçlü Türkiye'ye her milletin ihtiyacı var, sadece Türklerin değil. Bölgenin, önce kendimizin ihtiyacı var. Bu coğrafyada siz Orhangazi'nin torunlarısınız. Bu toprakları vatan kılan, bu toprakları vatan yapan ve bize miras bırakan Orhangazi'nin torunlarısınız. Güçlü Türkiye'ye her milletin ihtiyacı var ve bu güçlü Türkiye'yi biz, kendimiz kurabiliriz. Bunun için 16 Nisan'da 18 maddeyi büyük bir 'evet' oyuyla geçirelim, anayasamızı değiştirelim."

Bakan Özlü, konuşmasının ardından Yığılca Belediyesini ve Yıgılca Ziraat Odasını ziyaret etti.