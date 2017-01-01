Bartın'da FETÖ/PDY davaları

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 7 yıl 6 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, meslekten ihraç edilen adli tıp uzmanı tutuklu sanık Muhammet Demir, avukatı ve yakınları katıldı.

Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldığı duruşmadaki savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock"u kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın otopsi raporuna ilişkin, "devletin işine yarabileceğini düşündüğü önemli bilgiler" vermek istediğini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"İstanbul Adli Tıp Kurumunda çalıştığım sırada bizi kurum başkanlığına çağırdılar, 3 kişi gittik. Bizden, Turgut Özal'ın ölüm sebebine ilişkin ikinci bir otopsi raporu olan ve bizim 'gölge dosya' olarak tabir ettiğimiz raporu, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanına iletmemizi istediler. Bunu söyleyen, dönemin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Yüksel Aydın Yazıcı ve Süheyla Aliustaoğlu'dur. Aramızdan bu dosyayı elden teslim etmek için İsmail Çoban'ı görevlendirdiler. Çoban'ın aracılığıyla bu dosyayı Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanına elden ulaştırdılar. O da dosyayı savcıya iletmiş. Turgut Özal'ın otopsi raporunun elden teslim edilmesi adli tıp uygulamalarında yer alan bir uygulama değildir. Bu durum İsmail Çoban'a sorularak teyit edilebilir. Ben gördüğüm, duyduğum ve devlete yarayacak şeyleri samimi haliyle söyledim."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Demir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkemede yapılan ikinci duruşmaya, sözleşmeli öğretmen sanık Tuğba Baydar ve avukatı katıldı.

Sanık Baydar savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.