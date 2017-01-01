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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Çekiciye yüklenen otomobilde sahte içki sevkiyatı

14 Nisan 2017 Cuma, 09:00

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde, çekiciyle taşınan bir otomobile yapılan operasyonda 500 şişe sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı.

İstihbarat uyarınca 34 GD 2385 plakalı otomobili taşıyan çekici ilçe girişinde durduruldu. Çekici üzerindeki otomobilde yapılan aramada 500 şişe sahte içki ele geçirildi.

Bu arada çekiciyi İstanbul'dan Lüleburgaz'a kadar yakın takipte bulunan 34 JJ 9836 plakalı otomobilde yapılan aramada da 10 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili C.A, K.S. ve H.S. gözaltına alındı.






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