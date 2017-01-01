14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyelilere yönelik yardımlar

14 Nisan 2017 Cuma, 09:25

HATAY (AA) - Avrasya Vakfı, Biz Ümmetiz Platformu ve Endülüs Derneği, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki ailelere 6 konteyner, 150 çadır, 500 sünger yatak ve bin battaniye yardımı yaptı.

Avrasya Vakfı Suriye Yardım Koordinatörü Abdurrahman Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ailelerin yardımına koşmayı sürdürdüklerini söyledi.

Son dönemde Suriye'de saldırıların arttığını belirten Dede, "İnsanlar kendi vatanlarında sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Han Şeyhun'da yaşanan kimyasal saldırı bunun göstergesi. Biz Ümmetiz Platformu ve Endülüs Derneği iş birliğiyle Hama, Humus ve Han Şeyhun'dan İdlib ve kırsalına gelen aileler için 6 konteyner, 150 çadır, 500 sünger yatak ve bin battaniye gönderdik." diye konuştu.

Dede, yardımların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye ulaştırıldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Hatay'da dolandırıcılık
YEREL

HATAY'DA DOLANDIRICILIK
Hatay Büyükşehirli Nesim milli takıma çağrıldı
YEREL

HATAY BÜYÜKŞEHİRLİ NESİM MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Terör örgütü PKK'dan enerji nakil hattına saldırı
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN ENERJİ NAKİL HATTINA SALDIRI
İdlib'deki kimyasal saldırılar
YEREL

İDLİB'DEKİ KİMYASAL SALDIRILAR

PTT Hatay Başmüdürlüğü TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip oldu
YEREL

PTT HATAY BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ'NE SAHİP OLDU
Yayman: &quot;Hatay'a 50 milyon liralık yatırım yapılacak&quot;
YEREL

YAYMAN: "HATAY'A 50 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILACAK"
Hatay'da tren kazası: 1 ölü
YEREL

HATAY'DA TREN KAZASI: 1 ÖLÜ

EN ÇOK OKUNANLAR
‘Balyoz’un en genç mağduru şimdi en genç alay komutanı
GÜNDEM

BALYOZ'DA YIKILMADI, BUGÜN KAHRAMAN

 1
  • 2 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
  • 3 "Fabri'ye attığı her çalım için..."
  • 4 Tünelin kazıldığı bodrumu 'Mermer atölyesi' diye kiralamışlar!