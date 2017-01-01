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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da sağanak etkili oldu

14 Nisan 2017 Cuma, 14:42

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Eleşkirt merkez ve ilçeye bağlı Yücekapı beldesinde karların erimesi ile sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Şeryan Deresi'nin taşması sonucu Eleşkirt Ovası'nda bulunan bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili sağanak ve karların erimesi nedeniyle tarım arazilerinde hasar oluştuğunu söyledi.

DSİ 85. Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölgede çalışma yürüttüklerini anlatan Zeyrek, "Sel sularının ve taşkınların olduğu yerlerde incelemeler yapıyoruz. Sel sularından dolayı arazide zarar tespiti yapıyoruz. Bir daha böyle afetler ülkemizde ve şehrimizde yaşanmaz inşallah." dedi.

Vatandaşlardan Yunus Kotan da sağanak nedeniyle Şeryan Deresi'nin taştığını ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, "Sel sularıyla gelen taş ve ağaç parçaları arazimize büyük zararlar verdi. Devlet büyüklerimizden bu konuda yardım bekliyoruz." diye konuştu.




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