14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da yeni güvenlik korucuları göreve başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 15:01
Şanlıurfa'da yeni güvenlik korucuları göreve başladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 71 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yaş haddinden emekli olanların yerine alınan 71 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Vali Güngör Azim Tuna, törende yaptığı konuşmada, güvenlik korucularına görevlerinde başarı diledi.

Korucuların pozisyonları, fonksiyonları ve görevlerinin çok önemli olduğunu belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Bizler ülkemizin farklı yerlerinde görev yapan, tayin olan kişileriz. Ama korucular aslında burada kendi köylerini, kendi memleketlerini, birlik ve beraberlik içerisinde, emniyet güçleriyle beraber koruyor. Güvenlik korucularımız, terör örgütlerine fırsat vermiyor, bizim için çok çok önemli, hayati bir vazife icra ediyor. Bunun farkındayız. Onların da bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Onları askerimizden, polisimizden ayırt etmiyoruz, ayaklarına taş değmesini istemiyoruz."

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu da "Güvenlik korucularımızın edeceği yeminin ardından, Viranşehir'de güvenliğin daha etkin, omuz omuza bir dayanışma içerisinde, daha güçlü ve kararlı şekilde yürüyeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Korucuların 1985'ten itibaren bölücü terör örgütüne karşı canı pahasına mücadele ettiğini vurgulayan Timuroğlu, şunları kaydetti:

"Sizler bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olarak, devletimizin, bağımsızlık timsali olan bayrağımızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, namusunuz üzerine yemin edeceksiniz. Edeceğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, tam itaatin tartışılmaz simgesidir. İçeceğiniz anda bağlı kalacağınıza, millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğinize, sizden önce bu kutsal vatan için şehit veya gazi olanların emanetine aynı vazife bilinciyle kararlılıkla sahip çıkacağınıza inancım tamdır."

Konuşmaların ardından güvenlik korucuları yemin etti.

Protokol üyeleri, emekli olan koruculara plaket verdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, 1. Hudut Alay Komutanı Yarbay Atakan Konukbey, Viranşehir Belediye Başkan yardımcıları Arslan Çiftçi, Halaf Kete ve güvenlik korucularının yakınları katıldı.


İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediyesinden kutlu doğumda lokma ikramı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KUTLU DOĞUMDA LOKMA İKRAMI
Başkan Ekinci esnafla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN EKİNCİ ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Birecik'ten Şanlıurfa'ya kültür gezisi
YEREL

BİRECİK'TEN ŞANLIURFA'YA KÜLTÜR GEZİSİ
Ekinci referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

EKİNCİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Akçakale'nin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

AKÇAKALE'NİN KIRSAL MAHALLELERİNDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aracını kurtarmaya çalışırken suda boğuldu
YEREL

ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SUDA BOĞULDU
Çiftçi referandum çalışmalarını Akçakale'de sürdürdü
YEREL

ÇİFTÇİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI AKÇAKALE'DE SÜRDÜRDÜ
Biter Harran'da tüm kadınları sandık başına davet etti
YEREL

BİTER HARRAN'DA TÜM KADINLARI SANDIK BAŞINA DAVET ETTİ
Harran Üniversitesinde öğrencilere yeni sistem anlatıldı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLERE YENİ SİSTEM ANLATILDI
Okullarda Şanlıurfa Dersinin verilmesi için protokol imzalandı
YEREL

OKULLARDA ŞANLIURFA DERSİNİN VERİLMESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran'a 15 Temmuz anıtı dikildi
YEREL

HARRAN'A 15 TEMMUZ ANITI DİKİLDİ
Şanlıurfa'da sağanak
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK, ŞANLIURFA'DA
Viranşehir'de &quot;Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi&quot; Konferansı
YEREL

VİRANŞEHİR'DE "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİ" KONFERANSI
Ayşe Ekinci kadınlara eveti anlattı
YEREL

AYŞE EKİNCİ KADINLARA EVETİ ANLATTI
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ DEMİRKOL:
Belediye ekipleri su baskınlarına anında müdahale etti
YEREL

BELEDİYE EKİPLERİ SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Başkan Ekinci AK Parti'ye bir katılım daha sağladı
YEREL

BAŞKAN EKİNCİ AK PARTİ'YE BİR KATILIM DAHA SAĞLADI
Şanlıurfa'da sağanak
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK
Suriyelilere günlük ekmek yardımı
YEREL

SURİYELİLERE GÜNLÜK EKMEK YARDIMI
Başkan Demirkol ile Vali Tuna kültür evini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL İLE VALİ TUNA KÜLTÜR EVİNİ ZİYARET ETTİ
Harran Üniversitesi ile TİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLE TİGEM ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Akçakale Belediye Başkanının eşi Ayşenur Ayhan kadınlardan evet sözü aldı
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ AYŞENUR AYHAN KADINLARDAN EVET SÖZÜ ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...