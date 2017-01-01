Şanlıurfa'da yeni güvenlik korucuları göreve başladı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 71 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yaş haddinden emekli olanların yerine alınan 71 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Vali Güngör Azim Tuna, törende yaptığı konuşmada, güvenlik korucularına görevlerinde başarı diledi.

Korucuların pozisyonları, fonksiyonları ve görevlerinin çok önemli olduğunu belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Bizler ülkemizin farklı yerlerinde görev yapan, tayin olan kişileriz. Ama korucular aslında burada kendi köylerini, kendi memleketlerini, birlik ve beraberlik içerisinde, emniyet güçleriyle beraber koruyor. Güvenlik korucularımız, terör örgütlerine fırsat vermiyor, bizim için çok çok önemli, hayati bir vazife icra ediyor. Bunun farkındayız. Onların da bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Onları askerimizden, polisimizden ayırt etmiyoruz, ayaklarına taş değmesini istemiyoruz."

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu da "Güvenlik korucularımızın edeceği yeminin ardından, Viranşehir'de güvenliğin daha etkin, omuz omuza bir dayanışma içerisinde, daha güçlü ve kararlı şekilde yürüyeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Korucuların 1985'ten itibaren bölücü terör örgütüne karşı canı pahasına mücadele ettiğini vurgulayan Timuroğlu, şunları kaydetti:

"Sizler bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olarak, devletimizin, bağımsızlık timsali olan bayrağımızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, namusunuz üzerine yemin edeceksiniz. Edeceğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, tam itaatin tartışılmaz simgesidir. İçeceğiniz anda bağlı kalacağınıza, millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğinize, sizden önce bu kutsal vatan için şehit veya gazi olanların emanetine aynı vazife bilinciyle kararlılıkla sahip çıkacağınıza inancım tamdır."

Konuşmaların ardından güvenlik korucuları yemin etti.

Protokol üyeleri, emekli olan koruculara plaket verdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, 1. Hudut Alay Komutanı Yarbay Atakan Konukbey, Viranşehir Belediye Başkan yardımcıları Arslan Çiftçi, Halaf Kete ve güvenlik korucularının yakınları katıldı.



