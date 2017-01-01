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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Rusya'dan çok sayıda turisti Antalya'da ağırlayacağız"

14 Nisan 2017 Cuma, 15:49

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizmle ilgili bu sene sorun olmadığını belirterek, "Bazı haberler çıkıyor charter'larla ilgili bunların doğru olmadığını Sayın Putin de teyit ediyor. Bu sene çok sayıda Rusya'dan turisti Antalya'mızda özellikle Belek'te, Kadriye'de, Serik'te ağırlayacağız." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliğinde (ANTBİRLİK) birlik çalışanı ve çiftçilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir çiftçi çocuğu olarak salonda bulunduğunu, ANTBİRLİK üyeleri ve çiftçilerle bir araya gelmeyi özellikle istediğini dile getirdi. ANTBİRLİK'in 1952 yılında pamuk üreticilerine sahip çıkmak için ve ürünleri iyi değerlendirmek için kurulduğunu anlatan Çavuşoğlu, pamuk üretmenin çok meşakkatli olduğunu ifade etti.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, çiftçilere verilen desteklerin takipçisi olacaklarını belirtti. Milletin, çiftçinin her zaman hizmetkarı olacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, "patronluk taslamadıklarını", Türkiye'yi kalkındırmak, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz diriliş, 16 Nisan yükseliş" sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'yi yükseltmeye devam edeceklerini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak çiftçilere hep destek olduklarını, çiftçinin şikayet ettiği noktada onları hep haklı bulduklarını vurgulayarak, gübre ve mazot desteği konusunda yardımlarda bulundukları ve bunu sürdüreceklerini bildirdi.

- "Tüm tarım ürünlerinin önündeki engeller kalkacak"

İhracata yönelik teşviklerini devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle Rusya Federasyonu ile yaşanan sorunları aşmak için Rusya ile Rusya'daki yöneticilerle dostlarımızla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir kere daha görüştü. İkili konularımızı görüştük, Suriye'deki çabalarımızı sürdürme konusunda bir kere daha mutabık kaldık. Bundan sonraki süreçte işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Çünkü şu ana kadar Suriye'de ateşkes, insani yardım ve diğer siyasi çözüm konusunda Rusya ile Türkiye'nin işbirliği sonuç getirmiştir. Bugünkü geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi ama yetersiz buluyoruz."

Çavuşoğlu, tarım ürünlerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını görüşmek üzere 18 Nisan'da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bir heyetin Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya gideceğini belirterek, tüm tarım ürünlerinin önündeki engellerin kalkacağını vurguladı.

- "Turizmde bu sene sorun yok"

Geçen sene turizm konusunda istenmeyen, üzücü bir hadise sonucu sıkıntı yaşandığını anımsatan Çavuşoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Bu sene inşallah böyle bir sorun yok. Bazı haberler çıkıyor charter'larla ilgili. Bunların doğru olmadığını Sayın Putin de teyit ediyor. Bu sene çok sayıda Rusya'dan turisti Antalya'mızda özellikle Belek'te, Kadriye'de, Serik'te ağırlayacağız. Yani tüm sahillerimizde ağırlayacağız. Serik Türkiye'de turizmin kalbi olmuştur, sadece tarımın, ticaretin değil... Turizmin gelişmesi çiftçilerimizin de yararınadır. Buradaki ürettiğimiz ürünleri hem ihraç edeceğiz hem iç piyasaya göndereceğiz. Hem de inşallah buraya gelen turistlerin kaldığı otellere satmaya devam edeceğiz."

Yeni anayasayı da anlatan Çavuşoğlu, "Patron millettir" demek için sandıkta "evet" diyeceklerini belirterek, sandıkta güzel bir mesaj verileceğini kaydetti.

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