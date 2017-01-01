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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Harçlıklarıyla muhtaç ailenin evini boyadılar

14 Nisan 2017 Cuma, 15:56
Harçlıklarıyla muhtaç ailenin evini boyadılar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, harçlıklarıyla aldıkları boyalarla ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde kalan 10 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çengelli köyü Sinderli Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin evini boyamak için harçlıklarını biriktirdi.

Daha sonra bu parayla boya ve alçı alan öğrenciler, söz konusu evin tadilat işlerini de yaparak boyadı.

KYK Alaplı Yurt Müdürü Erhan Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK öğrencilerinin "Yalnız değilsiniz" Projesi kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tamir ve boya badana işlerini yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin kendi biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları malzemeleri kullanarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettiğini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Bizler KYK olarak öğrencilerimizle birlikte sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Birinci dönemde öğrencilerimiz bu ailemize yardımda bulunmuştu. Daha sonra öğrencilerimiz ailenin imkanlarının kısıtlı ve evin görüntüsünün kötü olmasından dolayı bizler de öğrencilerimize bu konuda destek vererek bir proje geliştirdik. Bu kapsamda öğrencilerimiz kendi harçlıklarıyla aldıkları boya ve inşaat malzemeleriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailemizin evini önce tadilatını yaptı, ardından içini boyadı. İlçemizde böyle ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek öğrencilerimizle birlikte boya işlerini yapmaya devam edeceğiz."

Üniversite öğrencisi Talha Yılmaz ise arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi her aileye yardım etmek hazır olduklarını ifade ederek, "Proje hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek istedik. 10 arkadaşımız kendi harçlıklarıyla aldıkları boya ve inşaat malzemeleriyle köyümüzdeki ailemizin evindeki eksikleri gidererek içini boyadık. Ailemizi mutlu ettiysek bu bizim için ayrı bir güzellik oluyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Onur Kaymaz da evi eskisinden çok daha güzel bir hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.


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