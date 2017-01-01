14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

14 Nisan 2017 Cuma, 16:51

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili, "Bizim hiçbir şeyimiz gizli falan değil. 18 maddede de her şey açık yazıyor. Siz okumasını bilmiyorsanız bizim diyeceğimiz bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu okuduğunu anlamamış zaten." dedi.

Bakan Kılıç, Ladik ve Kavak ilçelerinde partisince düzenlenen mitinglerde seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, muhalefetin artık yalanın her türlüsüne başvurmaya başladığını söyledi.

Ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk oylamasına sunulan 18 maddenin içinde gizli şeyler olduğunu söyleyerek milleti kandırmaya çalıştığını anlatan Kılıç, "Yok öyle olacak, yok böyle olacak, orada gizli var, burada gizli var'. Bizim hiçbir şeyimiz gizli falan değil. 18 maddede de her şey açık yazıyor. Siz okumasını bilmiyorsanız bizim diyeceğimiz bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu okuduğunu anlamamış zaten." ifadesini kullandı.

Darbenin kontrollüsü veya kontrolsüzü olamayacağını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ne demişti? 'Biz havaalanına indik, oradan da başka bir yere geçtik'. Nereye geçtiği çıktı ortaya. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş, kontrollü ortama gitmiş. Nasıl gittiğini gördünüz. Ben asıl soruyu orada soruyorum. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında tanklar, helikopterler ortaya çıktı. Şimdi ben sana soruyorum. Sen İstanbul Havalimanı'na indin, VIP'e gittin, sonra orada bekledin, dışarı çıkarken seni geri götürdüler. Görüntülerde var. Sonra kiminle ne konuşuldu da orada duran tanklar çekildi, sen rahat rahat çıktın? Ne oldu da VIP önünden o tanklar çekildi, Sayın Kılıçdaroğlu rahat çıkabildi ekibiyle beraber. Onun cevabını verebiliyor mu? Bunun cevabını veremiyor."

Kılıç, 16 Nisan'da, 15 Temmuz gecesi yaşananların hesabının sandıkta görüleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir de diyorlar ya 'tek adam'. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kaç seçim kaybetti? Yedi. Yedi seçiminde birinci parti olamadı, koltuğa oturduğundan ya da oturtulduğundan beri. Sekizinci, halk oylaması olacak, sekize doğru gidiyor. Türünün tek örneği olarak yedi seçimde birinci olamamış, yedi seçimi kaybetmiş kişi olarak hala koltuğunda oturuyor. Türünün tek örneği, tek adamı. Dolayısıyla bu tip iddiaları ortaya koyarken insan birazcık kendi durumuna bakar. 16 Nisan'da 'evet' çıkınca inşallah Cumhuriyet Halk Partisini de Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız."



İLGİLİ HABERLER
Rektör Bilgiç: &quot;KİTAM'ı teknoloji üssü haline getireceğiz&quot;
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ: "KİTAM'I TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"
İlkadım'da eğlenceli trafik eğitimi
YEREL

İLKADIM'DA EĞLENCELİ TRAFİK EĞİTİMİ
Özel eğitim öğrencileri seramik ve ebru sanatı ile tanıştı
YEREL

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ SERAMİK VE EBRU SANATI İLE TANIŞTI
Samsun turizmine olimpiyat etkisi
YEREL

SAMSUN TURİZMİNE OLİMPİYAT ETKİSİ
Köktaş: &quot;Artık karar da söz de milletin&quot;
YEREL

KÖKTAŞ: "ARTIK KARAR DA SÖZ DE MİLLETİN"
Samsunlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

SAMSUNLU KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Orta Karadeniz hafta sonu yağışlı olacak
YEREL

ORTA KARADENİZ HAFTA SONU YAĞIŞLI OLACAK
Kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
YEREL

KAYIP İHBARI YAPILAN KADIN ÖLÜ BULUNDU

Honda Türkiye Başkanı Tsumura:
YEREL

HONDA TÜRKİYE BAŞKANI TSUMURA:
Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı
YEREL

SAĞLIKÇILARDAN OLUŞAN TİYATRO EKİBİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Samsun'da tabela kirliliğine son
YEREL

SAMSUN'DA TABELA KİRLİLİĞİNE SON
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor
YEREL

POLİSLER BU KEZ, KAN VEREREK HAYAT KURTARIYOR
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ 17 NİSAN'DA
Valisi Şahin, SGK çalışanları ile bir araya geldi
YEREL

VALİSİ ŞAHİN, SGK ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:

Togar: &quot;Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz&quot;
YEREL

TOGAR: "TALEPLERİ YERİNDE TESPİT EDİP, YERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
YEREL

İLKADIM'DA YETİM ANNELERE MANEVİ DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Hekimler yardıma koşuyor
YEREL

HEKİMLER YARDIMA KOŞUYOR
Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek
YEREL

SAMSUN'DA HEKİM SORUNU SÖZLEŞMELİ HEKİMLERLE ÇÖZÜLECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı