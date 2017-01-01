Samsun'da hırsızlık iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinden, içinde 180 bin lira ve ziynet eşyası ile evrak bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çay Mahallesi Küçük Hamam Sokak'taki iş yerine kapı kilidini kırarak giren M.K, O.E. ve İ.Ş, içinde 180 bin lira, ziynet eşyası, senet, çek ile evrak bulunan çelik kasayı alarak kaçtı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında çelik kasa, açıldıktan sonra yakılmış olarak Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan köyünde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları aracın plakasından yola çıkarak zanlıların eşkalini belirledi.

Şüphelilerin bulunduğu aracın İstanbul yönüne gittiğini belirleyen polis, güzergahta önlem aldı. Zanlılar, Çorum'un Osmancık ilçesinde yakalandıktan sonra Samsun'a getirildi. Zanlıların kasadan aldıkları para ile ziynet eşyalarının büyük bölümü de bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



