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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te sağanak etkili oldu

14 Nisan 2017 Cuma, 20:12
Bitlis'te sağanak etkili oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü, menfez ve yollarda hasar oluştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Adem Aydoğdu, yaptığı açıklamada, yağmur ve yüksek kesimlerdeki karların erimesinin köy yollarında tahribata neden olduğunu belirtti.

Derelerdeki su debisinin yükselmesinden dolayı yolların, menfezlerin ve köprülerin hasar gördüğünü ifade eden Aydoğdu, şunları söyledi:

"İl Özel İdaresi ekipleri olarak gece gündüz demeden 10 ekip ve 90 personelimizle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Havaların ısınmasıyla yapılacak bir planla çalışmalar yürütülecek. Şu anda arazide teknik elemanlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İlçe müdürlüklerinde de tespitler yapılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 9 köprü, 15 menfez ve 500 kilometreye yakın stabilize yolumuzun tahrip olduğu bilgisi elimize ulaşmıştır."

Öte yandan kent merkezindeki Mahallebaşı mevkisinde içme suyu borularının altındaki toprağın kayması sonucu tesisat hasar gördü, Arifbey Caddesi'ni su bastı.

Su İşletme Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu arıza giderildi.

Hizan ilçesinde ise sağanak nedeniyle Nazar bölgesindeki karayoluna kaya parçaları düştü. Ulaşıma kapanan yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı, bölgedeki çok sayıda elektrik direği de devrildi.

Mutki ilçesinde de yüzlerce dönüm arazi sular altında kaldı.

- Meydan köyünde eğitime ara verildi

Meydan köyünde derenin taşması nedeniyle ilkokulu su bastı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, yağış sebebiyle okulda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Köy muhtarı Özcan Akın, bazı evlerde su baskınlarının yaşandığını ifade ederek, "Okulumuz ve yollarımız su altında kaldı." diye konuştu.

Belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalar yürütüyor.

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