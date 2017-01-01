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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Türkiye'nin üniter yapısını kimseye bozdurmayız"

14 Nisan 2017 Cuma, 20:36

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi referandum öncesi kafa bulandırmaya çalışıyorlar. Yok efendim sinyal bilmem ne? Siz görmediniz mi 15 Temmuz'da bu milleti. Akıllanmadınız mı siz? Artık hainlere yer yok? Yok efendim federasyonmuş, oymuş buymuş, Türkiye'nin üniter yapısını kimseye bozdurmayız." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde vatandaşla buluştu. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, eskiden cenazelerin hastanelerde rehin kaldığını vurgulayarak, AK Parti hükümetlerinin sağlığa yaptığı yatırımları anlattı.

Manavgat'a da hızlı treni getireceklerini, oradan Antalya ve Alanya'ya gideceğini ifade eden Çavuşoğlu, ilçenin hızlı trende merkez olacağını belirtti.

Türkiye'yi hızlı trenlerle donattıklarını ifade eden Çavuşoğlu, halkın iradesinin yansıdığı Meclisi güçlendireceklerini, Meclisin denetimi yapacağını, cumhurbaşkanını denetleyeceğini, hesap soracağını söyledi.

- "Son bir haftada yatırım için yarışıyorlar"

Çavuşoğlu, "Son bir haftada anketlerde 'evet'i gördüler, yatırım için yarışıyorlar. Türkiye öyle bir kurumsallaştırmamız lazım ki herkes kendini güvende hissedecek." ifadesini kullandı.

"Yargı bağımsız ve tarafsız olacak. FETÖ yargıyı darmadağın etti. Allah'ın izniyle Türk yargısı da hesap soracak. O hainlerin hepsinden hesap soracağız. Yurt içinde ve yurt dışında hainlerin peşini bırakmayacağız, enselerindeyiz." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin istikrarını güçlendireceklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün okullarını bir bir kapattırdıklarını veya devraldıklarını dile getirerek, "Beş tane okulu Maarif Vakfı'na devrettirdik. Devletin kurduğu Maarif Vakfı yönetiyor. İki okula Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini verdik. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü şehitler ölmez, vatan bölünmez. Gazilerimizi unutturmayacağız, onları her zaman şükranla minnetle hatırlayacağız." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağız"

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için önündeki engelleri aşmak gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, MHP ile oturduklarını, müzakere ettiklerini ve 18 maddeyi belirlediklerini dile getirdi. Meclise gönderdikleri 18 madde için Meclisin karar verdiğini ve cumhurbaşkanının imzaladığının altını çizen Çavuşoğlu, yeni anayasanın milletin kendisine gönderildiğini söyledi.

AK Parti olarak milletin verdiği karar her zaman saygı duyduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "CHP ve destekçileri son 15 yılda da geçmişte de 'Millet ne karar verirse saygı duyuyoruz' dedi mi hiç? Her seçimden sora bu millete hakaret etmediler mi? Bunlar bidon kafalı demedi mi?" sorularını yöneltti.

- "Kandili de vuracağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi referandum öncesi kafa bulandırmaya çalışıyorlar. Yok efendim sinyal bilmem ne? Siz görmediniz mi 15 Temmuz'da bu milleti. Akıllanmadınız mı siz? Artık hainlere yer yok? Yok efendim federasyonmuş, oymuş buymuş, Türkiye'nin üniter yapısını kimseye bozdurmayız. Bu hainler neden hayır için çalışıyor? Çünkü bu referandumda 'evet' çıktığı zaman bitecek bunlar, hayalleri de gömülecek. İçeride ve dışarıda bunları bitireceğiz. Şimdi yakında göreceksiniz, her yerde vuracağız bunları. Sınırın öbür tarafında da her yerde. Öyle Kandil mandil dinlemeyiz biz. Kandili de vuracağız, inlerini de vuracağız. Yerin altında üstünde, çukurlarını vuracağız. İnlerine girdik zaten."



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