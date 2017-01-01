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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da kuyumcu cinayetinde 3 tutuklama

14 Nisan 2017 Cuma, 22:34

ANTALYA (AA) - Antalya'da, bir süredir haber alınamayan ve ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetle bağlantılı olabileceği belirtilerek gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadelerinden sonra mahkemeye sevk edilen İran uyruklu 4 zanlıdan 3'ü "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Antalya'da kuyumculuk yapan 54 yaşındaki Vedat Şenay'dan haber alamayan yakınları polise başvurmuştu. 12 Nisan'da Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda bir ceset bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Şenay'a ait olduğunu tespit etmişti.

Çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle bağlantılı olduklarını belirlediği İran uyruklu 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına almıştı.

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