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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta terör operasyonu

14 Nisan 2017 Cuma, 22:35

MUŞ (AA) - Malazgirt'te terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde köy komisyonu kurduğu, bu komisyon içerisinde faaliyette bulunan, örgüte kuryelik, yardım ve yataklık yapan şüphelilere yönelik Özel Harekat birimleriyle 49. Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği vurgulandı.

Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, çeşitli örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı, 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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