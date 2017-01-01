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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Yüksekova'da jandarma karakolunda yangın çıktı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:24

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir jandarma karakolunda çıkan yangın sonucu 14 asker dumandan etkilendi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye 10 kilometre mesafedeki Kamışlı köyündeki jandarma karakolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangın nedeniyle bazı askerlerin dumandan etkilendiğini belirten Toprak, "Yangın tamamen söndürüldü. Herhangi bir yaralı yok. Dumandan etkilenen 14 topçu er hastaneye getirildi. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

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