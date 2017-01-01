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Muş'taki sağanaktan etkilenin vatandaşlara gıda yardımı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:34
Muş'taki sağanaktan etkilenin vatandaşlara gıda yardımı

MUŞ (AA) - Muş'ta sağanak nedeniyle evleri zarar görenlere Türk Kızılayı ekiplerince gıda malzemesi dağıtıldı.

Bölgede iki gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle evleri zarar gören mağdurlara yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda en fazla zararın yaşandığı köyler arasında bulunan Ilıca'ya gelen Türk Kızılayı ekipleri, halka gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Ilıca köyünde sel yaşandığı yönünde bilgi aldıktan sonra bölgeye hareket ettiklerini anlatarak, "Burada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Getirdiğimiz gıda maddelerini köylülerimize teslim ettik." dedi.

AFAD ekipleri de köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Köyün üst kısmından geçen Ilıca Deresi’nin taşması sonucu mahsur kalan köylüler, dere yatağına sürüklenen kütükleri köprü olarak kullandı. Kütüğün üzerinden geçerek Kızılay ekiplerine ulaşan bazı köylüler, aldıkları gıda malzemelerini derenin karşısında bekleyen yakınlarına ulaştırdı.

Mehmet Sait Bozkurt sağanak sonucu büyük zorluk yaşadıklarını belirterek, "Gece bize telefon geldi. Köyde sel olduğunu söylediler. Biz de buraya kadar gelebildik. Gördüğünüz gibi şiddetli yağmurun ardından köyün her tarafını su basmış." diye konuştu.


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