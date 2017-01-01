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Van'daki terör saldırısı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:19
Van'daki terör saldırısı

YOZGAT (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Sinan Babacan'ın (26) cenazesi, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Babacan için öğle vakti Akdağmadeni Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak ağladı.

Şehidin hamile olan eşi Nur Babacan ise asker selamı vererek, "Ben şehit karısıyım, hepinizin kökünü kurutacağız, Sinan Babacan'ın karısıyım ben, adam gibi adamdı." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal ve Abdulkadir Akgül, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

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