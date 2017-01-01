Kürek: Türkiye Kupası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca i̇lçesi̇nde 178 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kürek Kupası yarışları, düzenlenen törenle sona erdi.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kadir Has Üniversitesi, ODTÜ, İznikspor'un da arasında bulunduğu birçok kulüp ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonun son gün yarışları yapıldı.

Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalarda dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri verildi.

Türkiye Kürek Federasyonu (TKF) Başkanı İlhami İşseven, kapanış töreninde yaptığı açıklamada, kürek sporunun çok daha ileriye gidebilmesi için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Sapanca Belediyesine kürek sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür eden İşseven, "Kürek sporu için yapılması gereken ne varsa elinden geldiğince, bütün gayretiyle bize destek oluyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir kazanç ama dünyanın her yerinde yerel yönetimler bu amatör spora destek veriyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gelecek yarışlara büyük bir katılım beklediklerini ifade eden İşseven, bu yıl kürek sporuna yoğun talep olduğunu belirtti. Türkiye Kürek Şampiyonası'na daha farklı hazırlandıklarını dile getiren İşseven, "Yurt dışındaki yarışlar için çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Amacımız 2020 Olimpiyatları. Geçen yıl çok güzel neticeler alındı. Yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcu kardeşlerimiz ve kulüplerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kupa organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kupada bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:





Deniz küreği kadınlar: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Fethiye Belediyespor

Deniz küreği erkekler: 1. Beşiktaş, 2. Galatasaray

Akademik kadınlar: 1. ODTÜ, 2. Koç Üniversitesi, 3, Kadir Has Üniversitesi

Akademik erkekler: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. ODTÜ, 3. Koç Üniversitesi

Kadınlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Yarışlarda dereceye giren sporcu ve kulüplere ödüllerini Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve TKF Başkanı İlhami İşseven verdi.

