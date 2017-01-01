15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kürek: Türkiye Kupası

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:51
Kürek: Türkiye Kupası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca i̇lçesi̇nde 178 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kürek Kupası yarışları, düzenlenen törenle sona erdi.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kadir Has Üniversitesi, ODTÜ, İznikspor'un da arasında bulunduğu birçok kulüp ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonun son gün yarışları yapıldı.

Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalarda dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri verildi.

Türkiye Kürek Federasyonu (TKF) Başkanı İlhami İşseven, kapanış töreninde yaptığı açıklamada, kürek sporunun çok daha ileriye gidebilmesi için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Sapanca Belediyesine kürek sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür eden İşseven, "Kürek sporu için yapılması gereken ne varsa elinden geldiğince, bütün gayretiyle bize destek oluyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir kazanç ama dünyanın her yerinde yerel yönetimler bu amatör spora destek veriyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gelecek yarışlara büyük bir katılım beklediklerini ifade eden İşseven, bu yıl kürek sporuna yoğun talep olduğunu belirtti. Türkiye Kürek Şampiyonası'na daha farklı hazırlandıklarını dile getiren İşseven, "Yurt dışındaki yarışlar için çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Amacımız 2020 Olimpiyatları. Geçen yıl çok güzel neticeler alındı. Yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcu kardeşlerimiz ve kulüplerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kupa organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kupada bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:


Deniz küreği kadınlar: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Fethiye Belediyespor

Deniz küreği erkekler: 1. Beşiktaş, 2. Galatasaray

Akademik kadınlar: 1. ODTÜ, 2. Koç Üniversitesi, 3, Kadir Has Üniversitesi

Akademik erkekler: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. ODTÜ, 3. Koç Üniversitesi

Kadınlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Yarışlarda dereceye giren sporcu ve kulüplere ödüllerini Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve TKF Başkanı İlhami İşseven verdi.

İLGİLİ HABERLER
'Hukukta Sorumluluğa Güncel Yaklaşım' konulu konferans SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'HUKUKTA SORUMLULUĞA GÜNCEL YAKLAŞIM' KONULU KONFERANS SAÜ'DE DÜZENLENDİ
İslam Hukukunun kuruluşu SAÜ'de konuşuldu
YEREL

İSLAM HUKUKUNUN KURULUŞU SAÜ'DE KONUŞULDU
SAÜ'de 'Çeviri' konferansları devam ediyor
YEREL

SAÜ'DE 'ÇEVİRİ' KONFERANSLARI DEVAM EDİYOR
Türk-İş Genel Başkanı Atalay gazetecilerle buluştu
YEREL

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY GAZETECİLERLE BULUŞTU
LYS'nin yeni uygulamasının deneme sınavı gerçekleştirildi
YEREL

LYS'NİN YENİ UYGULAMASININ DENEME SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
TCDD'den ilaçlama uyarısı
YEREL

TCDD'DEN İLAÇLAMA UYARISI
TCDD demiryolu hatlarında otla mücadele çalışması yapacak
YEREL

TCDD DEMİRYOLU HATLARINDA OTLA MÜCADELE ÇALIŞMASI YAPACAK
Başkan Alemdar herkesi oy kullanmaya çağırdı
YEREL

BAŞKAN ALEMDAR HERKESİ OY KULLANMAYA ÇAĞIRDI
'Hüzn-ü Aşk' konseri SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'HÜZN-Ü AŞK' KONSERİ SAÜ'DE DÜZENLENDİ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ'de PDR günleri sona erdi
YEREL

SAÜ'DE PDR GÜNLERİ SONA ERDİ
Kürek: Türkiye Kupası
YEREL

KÜREK: TÜRKİYE KUPASI
Karaman Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Dişli, 'Evet' desteği istedi
YEREL

KARAMAN MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEN BAŞKAN DİŞLİ, 'EVET' DESTEĞİ İSTEDİ
'Tarih Yazımında Avrupa-merkezcilik' konferansı SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'TARİH YAZIMINDA AVRUPA-MERKEZCİLİK' KONFERANSI SAÜ'DE DÜZENLENDİ
SAÜ'de &quot;Ney ve Piyano&quot; konseri düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE "NEY VE PİYANO" KONSERİ DÜZENLENDİ
Sakarya'da hayırsever iş adamlarından eğitime destek
YEREL

SAKARYA'DA HAYIRSEVER İŞ ADAMLARINDAN EĞİTİME DESTEK
Down Sendromlu çocuklar için başlatılan kampanya Türkiye'nin her ilinden destek buldu
YEREL

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA TÜRKİYE'NİN HER İLİNDEN DESTEK BULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?
  • 4 Ortalığı karıştıran sözler