Halk oylamasına doğru

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BURDUR (AA) - Burdur'da, AK Parti Burdur İl Başkanlığınca "Evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Çatalpınar Kavşağı'nda bir araya gelerek ellerinde pankartlar ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, burada yaptığı konuşmada, hep beraber 16 Nisan'da "Evet" demek için hazırlandıklarını belirtti.

Halk oylamasında sandıklara gidip "Evet" tercihiyle taçlandıracakları bu mücadelenin Türkiye'nin önünü açacağını ifade eden Petek, 17 Nisan'da demokrasinin sağlamlaşacağını ve insanların güvenlik içerisinde bir Türkiye'ye uyanacaklarını dile getirdi.

Bunun mücadelesini birlikte verdiklerini aktaran Petek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptığımız çalışma kişilere ve partilere özgü değil. Türkiye'nin geleceğine, gençlerimize, çocuklarımıza ve yarınlarımıza yaptığımız bir yatırım. Onun için okuduk, öğrendik, doğru algıladık, dersimize çalıştık ve dünyadaki sistemlerini inceledik. Milletimize ve tarihimize şu an için en uygun olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde karar kıldık. Bu nedenle yarın sandığa gidiyoruz. Yarın bu güzel hükümet sistemini anayasa sistemine yerleştirmeye var mıyız?"

Petek, Türkiye'nin kültürüne, tarihine, medeniyetine uygun bir anayasa değişikliği hazırladıklarını aktararak, "Yarın bunu milletimizin temiz oylarıyla anayasa haline getireceğiz. Bunun için milletimizin kararını gördük. Yarın akşam bu anayasa değişikliğini yine birlikte kutlayacağız. Kalplerimizde kin olmadan, öfke olmadan uzlaşma içerisinde yarına yine kardeşçe, beraberce yürüme kararlığı içerisinde yapacağız." diye konuştu.

Siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun kendisini bu ülkenin bir parçası gören, herkesi kardeş bilenlere gerçekleri ifade ettiklerini dile getiren Petek, "Hayır" kampanyası yapanların bunu gerçekleştirmediklerini söyledi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, uzun süreden beri halk oylaması için çalıştıklarını ve oylamada kararı milletin vereceğini ifade ederek, "Bu çerçevede yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle biz evlatlarımıza, torunlarımıza şunu bırakmak istiyoruz. 93 yıldır uygulanan, İngiltere'den transfer edilen parlamenter hükümet sisteminin sorunlarını torunlarımıza bırakmak istemiyoruz. Diyorlar ki 'Erdoğan için hayır', bu sistem her doğan için yapılıyor. " sözlerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Faki, yarın son noktayı birlikte koyacaklarını ve Türkiye'nin geleceğini daha iyi güzelliklere birlikte ulaştıracaklarını söyledi.

MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte de yarın büyük bir sistem değişikliğini onaylayacaklarını belirterek, Türkiye'nin geleceği, torunların istikbali için MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin teminatı altında anayasa değişikliğine herkesin "Evet" demesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından mehter takımının konseriyle etkinlik sona erdi.