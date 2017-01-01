15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit Uzman Çavuş Döver'in babaevinde hüzün var

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:50

GAZİANTEP (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde uçurumdan düşen şehit Uzman Çavuş Barış Döver'in babaevinde yas var.

Şehit Döver'in (26) Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Haberi alan şehidin yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Askerler tarafından eve Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evlilik hazırlığında olduğu, babasının 15 yıl önce vefat ettiği ve annesi Emine'nin 3 çocuğuyla yaşadığı öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Döver'in cenazesi, yarın Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık köyünde yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

İLGİLİ HABERLER
Aşık Veysel'e Selam Sergisi
YEREL

AŞIK VEYSEL'E SELAM SERGİSİ
MHP'li Taşdoğan'dan eyalet sistemi değerlendirmesi
YEREL

MHP'Lİ TAŞDOĞAN'DAN EYALET SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ
&quot;Ülkemiz, en çok turist çeken ülkeler arasında 6'ıncı sırada&quot;
YEREL

"ÜLKEMİZ, EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜLKELER ARASINDA 6'INCI SIRADA"
Ak Partili Gül'den referandum çağrısı
YEREL

AK PARTİLİ GÜL'DEN REFERANDUM ÇAĞRISI
Otizm'in farkında ol görmezden gelme
YEREL

OTİZM'İN FARKINDA OL GÖRMEZDEN GELME
Kulaçlar minik, bayram coşkusu büyük
YEREL

KULAÇLAR MİNİK, BAYRAM COŞKUSU BÜYÜK
Milletvekili Yüksel'den esnaf ziyareti
YEREL

MİLLETVEKİLİ YÜKSEL'DEN ESNAF ZİYARETİ
Milletvekili Koçer'den gaziler caddesi esnafına ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER'DEN GAZİLER CADDESİ ESNAFINA ZİYARET
Gaziantep'te akaryakıt kaçakçılığı
YEREL

GAZİANTEP'TE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI
AK Parti Genel Sekreteri Gül'den bakırcılar esnafına ziyaret
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL'DEN BAKIRCILAR ESNAFINA ZİYARET
Otizm'in Farkında Ol Görmezden Gelme
YEREL

OTİZM'İN FARKINDA OL GÖRMEZDEN GELME
GAÜN'de 2 Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu düzenlenen törenle başladı
YEREL

GAÜN'DE 2 ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
GAÜN'de Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Konferansı
YEREL

GAÜN'DE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE KONFERANSI
Türkiye şampiyonu Şahinbey'den
YEREL

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ŞAHİNBEY'DEN
Milletvekili Koçer, Pazar esnafını ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER, PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Milletvekili Çelik İle Başkan Fadıloğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK İLE BAŞKAN FADILOĞLU, FABRİKA İŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AB Bakan Yardımcısı Şahin GAÜN'lü akademisyenlerle buluştu
YEREL

AB BAKAN YARDIMCISI ŞAHİN GAÜN'LÜ AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU
VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı
YEREL

VI.ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU BAŞLADI
Ak Partili Gül'den referandum değerlendirmesi
YEREL

AK PARTİLİ GÜL'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Öğrencilere Medya Sunumu
YEREL

ÖĞRENCİLERE MEDYA SUNUMU
Ortaokul öğrencileri bilgileri ile yarıştı
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ BİLGİLERİ İLE YARIŞTI
Minik Öğrencilerden Bir Başarı Daha
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN BİR BAŞARI DAHA
Sanayicilere devrim uyarısı
YEREL

SANAYİCİLERE DEVRİM UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

NEYİ OYLUYORUZ?

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 'Havuz başındayım'
  • 4 Bakın nereliymiş...