15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sirenler minik patiler için çaldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 21:31

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi Tonguçlar Meydanı'ndaki dört katlı boş bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri alevlerin arasında mahsur kaldığı belirlenen bir kedi yavrusunu kurtardı ve dışarıya çıkardı. Yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen ve baygın haldeki kediye yaklaşık 20 dakika oksijen tüpüyle müdahale ederek hayata döndürdü.

Kedi yavrusu buradaki ilk müdahalenin ardından tedavisi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Süleymanpaşa Belediyesi ve Yelken Federasyonu arasında imzalar atıldı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ VE YELKEN FEDERASYONU ARASINDA İMZALAR ATILDI
Tekirdağ İdman Yurdu namağlup şampiyon oldu
YEREL

TEKİRDAĞ İDMAN YURDU NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU
Panelvanın çarptığı kişi ölürken eşi de yaralandı
YEREL

PANELVANIN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLÜRKEN EŞİ DE YARALANDI
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni yönetim kurulunu seçti
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ YENİ YÖNETİM KURULUNU SEÇTİ
TREPAŞ, 10. Solarex uluslararası konferansı'na katıldı
YEREL

TREPAŞ, 10. SOLAREX ULUSLARARASI KONFERANSI'NA KATILDI
Şarköy Güzelköy Mahalle Muhtarından Genel Müdür Başa'ya ziyaret
YEREL

ŞARKÖY GÜZELKÖY MAHALLE MUHTARINDAN GENEL MÜDÜR BAŞA'YA ZİYARET
TESKİ'den referandum sürecinde alınacak tedbirler
YEREL

TESKİ'DEN REFERANDUM SÜRECİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Atık toplama merkezi en kısa sürede tamamlanacak
YEREL

ATIK TOPLAMA MERKEZİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Okul yararına bahar kermesi düzenlendi
YEREL

OKUL YARARINA BAHAR KERMESİ DÜZENLENDİ
Gönüllü İtfaiyeciler eğitimlerini başarıyla tamamladı
YEREL

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Aracını sanat atölyesine dönüştürdü
YEREL

ARACINI SANAT ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
Camı kırarak içeri dalan hırsızlar alarm çalınca kaçtı
YEREL

CAMI KIRARAK İÇERİ DALAN HIRSIZLAR ALARM ÇALINCA KAÇTI
Büyükanneler maaşlarını almaya başladı
YEREL

BÜYÜKANNELER MAAŞLARINI ALMAYA BAŞLADI

3 buçuk ayda 14 bin kişi başvurdu
YEREL

3 BUÇUK AYDA 14 BİN KİŞİ BAŞVURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

NEYİ OYLUYORUZ?

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 'Havuz başındayım'
  • 4 Bakın nereliymiş...