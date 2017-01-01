16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

16 Nisan 2017 Pazar, 05:56

SİİRT (AA) - Siirt'te, güvenlik gerekçesiyle bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşların oy kullanması amacıyla seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından, sorumluluk alanındaki Eruh, Pervari ve Şirvan ilçeleri için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.

Seçim görevlileri ve oy pusulaları, güvenlik gerekçesiyle söz konusu 3 ilçedeki 61 yerleşim yerine helikopterle götürüldü.

Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

Ayrıca ilçelere, güvenlik amacıyla polis helikopterleriyle İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat timleri de sevk edildi.


İLGİLİ HABERLER
Siirt'te 500 hatmi şerif duası yapılacak
YEREL

SİİRT'TE 500 HATMİ ŞERİF DUASI YAPILACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 AK Parti konvoyuna saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
  • 3 'Eroinman bebek' kurtuldu!
  • 4 Kuzey ve Güney'in ilginç yüzü: Bir taraf 'balistik' öbür taraf 'turistik'!