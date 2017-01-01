16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'deki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı

16 Nisan 2017 Pazar, 08:08

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkez ve 7 ilçede 23 alandaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları saldırıların kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz yönde etkilediği belirtilerek asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere'nun Horivanik ve Tahkim, Kırköy ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova'nın Karacehennem Ormanları ile Yedisu'nun Akımlı Yaylasında 15 Nisan'da ilan edilen özel güvenlik bölgesi süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Genç'te öğrenciler yararına kermes
YEREL

GENÇ'TE ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 AK Parti konvoyuna saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
  • 3 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
  • 4 'Eroinman bebek' kurtuldu!