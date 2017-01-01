Türkiye sandık başında

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BİNGÖL (AA) - Elazığ ve Bingöl'de engelli, yaşlı ve hastaların oy kullanması sağlanıyor.

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Elazığ'da oy verme işlemi sürerken, Elazığ Belediyesi ve Kamu Hastaneleri Birliği 153 Beyaz Masaya talepte bulunan engelli, yaşlı ve hastaları araçlarla sandığa taşıyor.

Vatandaşın oy kullanma hakkını yeri getirmesi için sunulan hizmet kapsamında 112 Acil Sağlık Destek Hattı ve Elazığ Belediyesi 153 Beyaz Masayı arayan yaklaşık 200 engelli, yaşlı ve hastayı sandıklara götürüyor.

Bu kapsamda Elazığ Belediyesini arayarak destek isteyen yürüme engelli 82 yaşındaki İrfan Nalkıran, özel engelli minibüsü ile Sürsürü Mahallesi'ndeki evinden alınarak Aziz Gül Orta Okuluna taşındı. Oyunu kullanan Nalkıran, yaklaşık 40 yıldır yürüyemediğini ve çoğu seçimlerde de benzeri hizmetler olmadığı için oy kullanamadığını dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmayı beklediğini kaydeden Nalkıran, verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

- Bingöl

Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşların oy kullanması için "Hastayım oyumu kullanıyorum" sloganıyla sandık merkezlerine taşıyor.

Bingöl'de Mirzan Mahallesi'nde ayağındaki kırıktan dolayı evde sağlık hizmeti gören 68 yaşındaki Leyla Burakgazi, seçimde oy kullanma isteğini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne iletti.

Bunun üzerine sağlık hizmeti görevlileri tarafından ambulansla evinden alınan Burakgazi, Yavus Selim İlkokulu'ndaki 1080 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra evine bırakılan Burakgazi AA muhabirine, hasta olmasına rağmen oyunu kullanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uygulamayı başlatanlara teşekkür etti.

Burakgazi, "Beni oy kullanmaya götürdüler, oyumu da attım. Zahmet çektiler, teşekkür ediyorum sağlık ekibine ve uygulamayı başlatanlara." diye konuştu.

Bingöl'de evde sağlık hizmeti alan 786 vatandaştan şimdiye kadar 83 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 444 38 33 numaralı telefonundan arayarak oy kullanma talebinde bulundu.







