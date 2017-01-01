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Maliye Bakanı Ağbal, oyunu Bayburt'ta kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:55
Maliye Bakanı Ağbal, oyunu Bayburt'ta kullandı

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.

Ağbal, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile oy kullanacağı Şeyhhayran Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve kısa süre sohbet eden Ağbal, oyunu "1032" nolu sandıkta kullandı.

Ağbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasının Türkiye için güzel günlere vesile olması temennisinde bulundu.

"Bu anayasa değişikliği Bayburt'umuza, Türkiye'ye, ülkemize, memleketimize, milletimize inşallah bereketli, güzel günler için vesile olur. Birliğimize, beraberliğimize vesile olur. İnşallah bereketli, yeni bir Türkiye için başlangıç olur." ifadelerini kullanan Ağbal, daha sonra Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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