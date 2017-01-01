Oy kullanmaya protez bacaklarıyla geldi

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KOCAELİ (AA) - Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ancak iki bacağını kaybeden serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde protezleriyle geldiği okulda oyunu kullandı.

"Dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekorunu 2014 yılında 22 metreye dalarak kıran Koçak, protez bacaklarıyla oyunu kullanacağı Turgut Özal İlkokulu'na geldi. Koçak, daha sonra 1237 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, halk oylaması sonucunun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Ne olursa olsun vatandaşlık görevinin yerine getirilmesinin öneminden bahseden Koçak, "Ne 'evet' ne de 'hayır' propagandası yerine, vatandaşlık görevimiz olduğu için sandığa giderek oy kullanmamız gerekiyor. Bu en doğrusudur. Çünkü şu anda geleceğimizi oyluyoruz. O yüzden bilinçli şekilde oy kullanılırsa çıkacak karar hepimizin kararı olacak." diye konuştu.

Koçak, hayatın her koşulda zor olduğunu dile getirerek, "Nasıl sabah kalkıp ekmek almaya gidebiliyorsak, keyif için bir şeyler yapıyorsak, vatandaşlık görevimiz için de bunu yapmalıyız. Sandığa gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.