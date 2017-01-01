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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bütün vatandaşlar başımızın tacı, hiç kimse endişe etmesin. Ne çıkarsa çıksın, milletimizin kararına hepimizin saygısı var." dedi.

Eroğlu, anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasında oyunu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulundaki "1022" numaralı sandıkta kullandı.

Sınıfları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde huzur içinde oy kullanıldığını söyledi.

Neticenin daha büyük, güçlü Türkiye'ye vesile olacağını belirten Eroğlu, "Arzumuz, milletimizin, bütün 80 milyonun huzuru, birlik, beraberliğin, kardeşliğin pekişmesi. Bunu istiyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, herkesin oyuna saygı duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlar başımızın tacı, hiç kimse endişe etmesin. Ne çıkarsa çıksın, milletimizin kararına hepimizin saygısı var. Ben de memleketim Şuhut'ta oyumu kullanmak istedim çünkü Afyonkarahisar Milletvekili'yim. Ayrıca, Şuhut bildiğiniz gibi Büyük Taarruz'un başladığı mübarek topraklardır. Aziz Atatürk ve silah arkadaşları 1922 yılında, 22-23 Ağustos'ta buraya geldiler. Büyük Taarruz Karargahı Atatürk Evi olarak restore ettiğimiz evde, Büyük Taarruz'un planları hazırlandı.

Buradan şanlı ordumuz Kocatepe'ye hareket etti. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de Büyük Taarruz başladı."

- "Herkesin oyunu kullanmasını istiyoruz"

Bölgenin "şehitler diyarı" olduğunu anlatan Eroğlu, halk oylamasının milletin geleceği için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Eroğlu, Türkiye'nin daha çok büyüyeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güçlü bir Türkiye göreceksiniz hep birlikte. İnşallah küresel bir güç olacak. Az önce de bir yabancı düşünürün yazısını okudum. 'Hedefi olmayan geminin varacağı liman yoktur.' şeklinde. Gerçekten bizim de büyük hedeflerimiz var. 2023 yılında Türkiye'yi dünyada en büyük 10 ekonomi arasına taşımak istiyoruz. Tabii 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için inşallah bütün milletimiz birlik, beraberlik, kardeşlik havası içinde, özellikle ileriye doğru emin adımlarla yürüyecek. Ben buna yürekten inanıyorum.

Bu halk oylamasının güzelliklere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Herkesin oyunu kullanmasını istiyoruz çünkü milli iradenin tam yansıması için inşallah bütün vatandaşlarımız huzur içinde oyunu kullanır. Bereketli olsun."