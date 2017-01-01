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Oy kullanmak için botlarla nehrin karşısına geçtiler

16 Nisan 2017 Pazar, 13:13

SİİRT (AA) - Siirt'te anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yapılan seçimde, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlar, AFAD ekiplerinin desteğiyle botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçip, oylarını kullandı.

Siirt merkeze bağlı Dicle Nehri kenarındaki Kayıklı, Güneşli ve Kelekçiler köyünün nehrin karşısına ulaşımlarının sağlandığı kayıklar, dün gece yaşanan sağanak sonucu akıntıya kapıldı.

Bu köylerde yaşanan ulaşım sıkıntısı nedeniyle seçim sandıkları Ormanardı köyünde kuruldu. Köylüler, oylarını kullanabilmek için Valilik Seçim Kriz Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Yardım çağrısı üzerine Siirt ve Batman'dan AFAD ekipleri görevlendirilerek, 3 köyde yaşayan yaklaşık 70 seçmen botlarla nehrin karşı tarafına geçirildi.

Daha sonra köylüler oy kullanmaları için tahsis edilen servislerle Ormanardı köyüne ulaştırıldı. Köylüler, oylarını kullandıktan sonra yeniden aynı şekilde köylerine döndü.

Kelekçi köyü Muhtarı Hayrettin Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece suyun artmasıyla kayıkların akıntıya kapıldığını, bu nedenle ulaşım sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Köylülerin, vatandaşlık görevini yerine getirmesi için destek istediklerini kaydeden Ay, AFAD ekiplerinin yardımıyla oy kullanmaya gittiklerini belirtti.

Batman AFAD ekibinden Veysi Mehmetoğlu ise vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak amacıyla Batman'dan geldiklerini, halk oylaması sürecinde devletin tüm imkanları vatandaşlar için seferber ettiğini kaydetti.

Köylülerden Abdullah Yağmahan ise AFAD ekiplerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kayıklı köyünde kalıyorum. Ormanardı köyüne oy kullanmaya gittik. AFAD ekiplerinin desteğiyle nehri geçtik. Köyümüze karayolu ile ulaşım çok zor olduğu için Dicle Nehri'ni kayıkla geçiyoruz. Kayıklarımız akıntıya kapılınca devletten yardım istedik. Yardımımıza yetiştiler. Allah razı olsun. Oyumuzu kullandık."


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