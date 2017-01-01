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AKSARAY (AA)- AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, halk oylaması kapsamında Aksaray'da oyunu kullandı.

Eşi Çapan ve ilk defa oy kullanacak kızı Sevdenur ile Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki Mehmet Sarrafoğlu İlkokuluna gelen İlknur İnceöz, "2057" numaralı sandıkta oyunu verdi.

İnceöz, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı konuşmada, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

- "Yaptığımız tercihlerle geleceğimize yön veriyoruz"

Vatandaşların seçime katılımının yoğun olduğunu vurgulayan İnceöz, şunları kaydetti:

"Güzel, huzurlu bir ortamda seçime gidiyoruz. Türkiye, bu seçimle beraber yeni bir Türkiye olarak miladın kapısını aralayacak. Bugün yaptığımız tercihlerle geleceğimize yön veriyoruz. Herkesin, oy ve dualarıyla yeni Türkiye'yi inşa ettiği tarihi bir gündeyiz. Bu tarihi süreçlerde kimlerin nerede durduğu, kimlerin yanında saf tuttuğunu da tarih kaydetmektedir. Günün sonunda da beraber milletimizin tercihini göreceğiz. Ayrıca bugün kızım ilk defa bu tarihi referandumda oyunu kullandı. Gençlerimiz için çok önemli düzenlemelerin de bulunduğu anayasa değişikliği referandumu, ülkemizin geleceği için çok büyük önem teşkil ediyor. İnşallah gençlerimiz de bu paketin geçmesiyle beraber, hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde aday olabilecek. Bugün alınacak güzel ve bereketli bir neticenin ardından, ülkemiz için yeni bir kapı aralayacağımız tarihi sürece gençlerimizin katkısı daha büyük olacak."