16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 15:33
Türkiye sandık başında

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, CHP Viranşehir İlçe Başkanı Remzi Taylan ile yardımcısı darbedildi.

Emiroğlu Mahallesi'ndeki Fethullah Bayram İlkokulunda oy kullanmaya giden Remzi Taylan ve yardımcısı Mustafa Aslan ile bazı vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Taylan ve Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Taylan ve Aslan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Yasin Haşimi, olayın ardından hastaneye giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye Başkan Yardımcısı Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını belirterek, "Millet olarak kenetlenmemiz gereken bir günde böyle üzücü bir olayın yaşanması hepimizi üzdü." dedi.

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