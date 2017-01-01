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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Yaşlı çift oy kullanmaya ambulansla gitti

16 Nisan 2017 Pazar, 16:07

BURDUR (AA) - Burdur'da kalp hastası olan, yatalak Bekir Tekin ve güçlükle yürüyebilen eşi Hatice Tekin, sağlık ekiplerince götürüldükleri okulda oy kullandı.

Ekipler tarafından Yeni Mahalle'deki evlerinden alınan Bekir Tekin (88) ve Hatice Tekin (90) ambulansla, Burdur Lisesi'ne götürüldü.

Kalp hastası olduğu belirtilen yatalak durumdaki Bekir Tekin ile güçlükle yürüyebilen eşi Hatice Tekin, ambulanstan indirildikten sonra, sedye sandalyeyle götürüldükleri "1152" nolu sandıkta oylarını kullandı.

Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden çift, emeği geçenlere teşekkür etti.


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