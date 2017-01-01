Karşılaştırmalı analiz: Burdur

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURDUR (AA) - Burdur'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 71,37 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 51,8 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, Burdur'da sandıkların tamamı açıldı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89 oldu.

Burdur'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 71,37 oy alan "Evet Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 51,8 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Halk oylamasında "Hayır Cephesi"nin oy oranı yüzde 48,2'de kaldı.





- Burdur seçim sonuçları





Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,52

Oy oranı: Yüzde 71,37





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 51,8





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,52

Oy oranı: Yüzde 28,63





16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı​: Yüzde 48,2



