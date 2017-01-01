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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Burdur

16 Nisan 2017 Pazar, 19:49

BURDUR (AA) - Burdur'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 71,37 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 51,8 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, Burdur'da sandıkların tamamı açıldı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89 oldu.

Burdur'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 71,37 oy alan "Evet Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 51,8 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Halk oylamasında "Hayır Cephesi"nin oy oranı yüzde 48,2'de kaldı.


- Burdur seçim sonuçları


Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,52

Oy oranı: Yüzde 71,37


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 51,8


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,52

Oy oranı: Yüzde 28,63


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı​: Yüzde 48,2


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