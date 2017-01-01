Karşılaştırmalı analiz: Yozgat

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 77.91 oy alan “Evet Cephesi”, halk oylamasında da yüzde 74,21 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Yozgat'ta halk oylamasında, kayıtlı 295 bin 51 seçmenden, 245 bin 427'si, bin 228 sandıkta oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, "Evet Cephesi" yüzde 74,21 oy aldı, "Hayır Cephesi" ise yüzde 25,79'da kaldı.



Yozgat'ta, katılımın yüzde 83,56 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde, "Evet Cephesi" yüzde 77,91, "Hayır Cephesi" yüzde 8,37 oy almıştı.





- Yozgat seçim sonuçları





- Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 83,56



Oy oranı: Yüzde 77,91



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 83,21



Oy oranı: Yüzde 74,21







- Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 83,56

Oy oranı: Yüzde 8,37



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 83,21



Oy oranı: Yüzde 25,79