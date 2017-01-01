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Karşılaştırmalı analiz: Kahramanmaraş

16 Nisan 2017 Pazar, 20:25

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 85,6 oy alan "evet cephesi" halk oylamasında da yüzde 73,95 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında katılımın yüzde 87,33 olarak gerçekleştiği Kahramanmaraş'ta sandık başına giden seçmenlerden yüzde 73,95'i "evet", yüzde 26,05'i tercihini "hayır"dan yana kullandı.

Yüzde 87,08 katılımın olduğu 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde ise seçmenlerin yüzde 85,59 "evet" cephesini oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'ye oy verirken, yüzde 14,41'i ise CHP, HDP, Saadet Partisi'nin yer aldığı "hayır" cephesi lehine oy kullanmıştı.

- Kahramanmaraş'ta seçim sonuçları

Evet cephesi

1 Kasım 2015 katılım: Yüzde 87,08

Oy oranı: yüzde 85,59


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 87,33

Oy oranı: Yüzde 73,95


Hayır cephesi

1 Kasım 2015 katılım: Yüzde 87,08

Oy oranı: Yüzde 14,14


16 Nisan 2017

2015 katılım: Yüzde 87,08

Oy oranı: Yüzde 26,05

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