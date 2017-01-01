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Karşılaştırmalı analiz: Batman

16 Nisan 2017 Pazar, 21:22

BATMAN (AA) - Batman'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 30 oy alan, "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 36,48 oy aldı.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 329 bin 519 seçmenin bin 54 sandıkta oy kullandığı Batman'da oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 82,92 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 96 bin 424 "evet", 167 bin 917 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 30, "hayır" cephesinin ise yüzde 70 oy aldığı Batman'da halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 36,48, hayır cephesi ise yüzde 63,52 oy aldı.

- Batman seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 30

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 82,92

Oy oranı: Yüzde 36,48

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 70

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 82,92

Oy oranı: Yüzde 63,52

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