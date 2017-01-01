Doğu Karadeniz'de "evet" kararı kutlanıyor

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RİZE (AA) - Rize'de ve Giresun'da toplanan çok sayıda vatandaş, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasını kutluyor.

Sandıkların açılmasının ardından, AK Parti ve MHP önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, yürüyerek Memişağa Parkı'na geçerek burada kurulan dev ekrandan halk oylaması sonuçlarını takip etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasından "evet" çıktığının anlaşılmasıyla partililer coşkulu anlar yaşadı. Araçları ile şehir turu atan vatandaşlar havai fişek gösterisi yaptı. Bazı vatandaşlar kutlama sırasında kamyon üzerine çıktı.

Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları taşıyan vatandaşlar halk oylaması sürecinde meydanlarda çalınan şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.

AK Parti Rize milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, Osman Aşkın Bak ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Avcı meydana gelerek burada toplananlara teşekkür konuşması yaptı.

Karal, yaptığı konuşmada Türkiye'nin çok zor bir seçimi geride bıraktığını belirterek, "Türk siyaseti için tarihi için bir milat günüdür. Artık eski Türkiye devrinin kapandığı gün bugündür. Bundan sonra yarın sabahtan itibaren yeni Türkiye'nin güneşi ile beraber doğacağız. Bütün desise yalan ve iftiralara rağmen Aziz Türk milleti adam gibi durmasını bildi. Rize bir kez daha cumhurbaşkanını mahcup etmedi. Rizeli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Osman Aşkın Bak ise Rizelinin Kaçkar Dağları gibi dimdik bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu söyledi.

Hikmet Ayar da çetelerin ve terör örgütlerinin bu seçimde kaybettiğini, Türkiye'nin geleceğe daha iyi bakacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Avcı, seçim sonuçlarının bir kez daha kaybeden ve kazananların safını gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Terör örgütleri kaybetmiştir, Türkiye düşmanları kaybetmiş, Türkiye sevdalıları kazanmıştır. Bu süreçten sonra bize düşen görev 'hayır' diyen kardeşlerimizi de kucaklayarak bütüncül bir yapı ortaya koyabilmektir. İnşallah bu süreçten sonra yeni Türkiye'nin oluşması için hep birlikte katkı vereceğiz."

Rize'deki kutlamalar Memişağa Parkı'nda devam ediyor.

- GİRESUN-

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Giresun'da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydana yürüdü.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.

Kutlamalara katılan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, burada yaptığı konuşmada, bugün Giresun’un tarih yazdığını belirterek, il genelinde yüzde 62 oyla anayasaya "evet" denildiğini kaydetti.

Yalnızca anayasaya "evet" diyenlerin değil tüm Türkiye’nin kazanacağını dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"Bundan sonra inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hakikaten Türkiye’de daha güçlü hükümetler daha istikrarlı hükümetler, milletimiz daha çok mutlu olacak. Bunda emeğiniz büyük hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Anayasa değişikliğine evet desin veya demesin tüm vatandaşlarımızın tercihlerinin başımızın üzerinde yeri var, hepsine saygı duyuyoruz. Tek güç milli iradedir, bugün milletimiz 'evet' dedi inşallah yarınlar bugünümüzden daha iyi olacak."

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de bu saatten itibaren Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini ifade ederek, "Biz tarihte büyük bir milletiz, gelecekte de büyük bir millet olacağız. Allah’ın izniyle bundan sonra Türkiye’de işler daha hızlı görülecek. Kaybettiğimiz zamanı telafi edip sanayileşmiş, güçlenmiş ülkelerle olan yarışımızda daha hızlı yol alacağız." dedi.

Bunun bir yönetim sistemi değişikliği olduğunu belirten Öztürk, "Artık Türkiye’de 2019’dan itibaren inşallah çift başlılık ortadan kalkacak. Bu milletimizin tercihi ile oldu, 'evet' yanında 'hayır' diyen vatandaşlarımızın da tercihlerine saygı duyuyoruz, çünkü biz 86 milyonla bir milletimiz, büyük bir milletiz." şeklinde konuştu.