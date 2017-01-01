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AKSARAY (AA)- AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Türkiye aslında 15 Temmuz'dan sonra 16 Nisan'da da 'evet demokrasi bayramı'nı yaşamaktadır. Bugün verilen 'evet'le güçlü Türkiye'nin inşası için yeni bir kapıyı aralamış oluyoruz." dedi.

Aksaray Valiliği toplantı salonunda seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan İnceöz, Aksaray'ın en yüksek oy alan iller sıralamasında ilk 3'te yer aldığını belirterek, Aksaraylılara teşekkür etti.

Türkiye'nin geleceği açısından 16 Nisan'ın çok önemli bir tarih olduğunu vurgulayan İnceöz, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız son bir aydaki gelişmelere bakarsak özellikle Avrupa'nın takınmış olduğu tutum, terörle mücadeleden bahsedenlerin nasıl terör örgütlerine kucak açtıklarını, terör örgütlerinin oralarda nasıl 'hayır' propagandası yaptığına tanık olduk. Demokrasi havarilerinin maskesinin düştüğünü bu süreçte gördük. İşte bugün milletimiz 'evet' diyerek onlara en büyük cevabı verdi. Bu 'evet'in anlamı çok büyük. Türkiye aslında 15 Temmuz'dan sonra 16 Nisan'da da 'evet demokrasi bayramı'nı yaşamaktadır. Bugün verilen 'evet'le güçlü Türkiye'nin inşası için yeni bir kapıyı aralamış oluyoruz."

- "Milletimizin verdiği karara saygılı olmak lazım"

Anadolu Ajansı'nın (AA), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını en doğru şekilde verdiğini, birtakım çevrelerce yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu ifade eden İnceöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Alınan bu sonuçtan sonra birtakım haksız eleştiriler olacaktır ama bu, sadece sonucu tanımamak olur. Bu tür iftiralara, haksız eleştirilere karşı dik duruştan taviz verilmemelidir. Bizim önemsediğimiz istikamet sadece milletimizin çizmiş olduğu yoldur. Herkesin böyle bir sonucun çıktığını bilmesi ve bunun arkasında da güçlü bir iradenin olduğunu öğrenmesi gerekiyor. AA muhabirlerinin hem bu süreçlerde hem de özellikle 15 Temmuz'da TBMM'de hayatını hiçe sayarak yaptığı görevleri unutmak mümkün değil. Çok önemli görevleri yerine getirmişlerdir. Bugün ortaya çıkan sonuç, milletimizin verdiği oyların oranıdır ve milletimizin verdiği karara da saygılı olmak lazım." ​



- "Bu sistem değişikliği artık Türkiye'nin sigortası, istikrarının garantisi olacak"

AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ise 16 Nisan'ın Türkiye'de yapılmış en büyük sistem değişikliğinin tarihi olduğuna işaret ederek, "Bu sistem değişikliği artık Türkiye'nin sigortası, istikrarının garantisi olacak." dedi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat’ta seçim startını ilk olarak Aksaray’dan verdiğini anımsatarak, "Biz o günden itibaren sahada çalışmaya başladık. Hem teşkilat hem de vekillerimizle beraber her noktada bulunarak büyük bir seçim kampanyasını yürüttük. Bunu da Türkiye genelinde 2. olarak taçlandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







