Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

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BURSA (AA) - Bursa, Yalova, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te , resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşanıyor.

Bursa'da, sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş AK Parti İl Başkanlığı binasının yanında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar, meydanda kurulan platformun önünde çalınan şarkılara eşlik ederek, sevinç gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı ve AK Parti lehine sloganlar attı.

- Yalova

Sandıkların açılmasının ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başlayan vatandaşlar, Türk bayrakları, AK Parti ve üzerinde "evet" yazılı bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar da araçları ile kent merkezinde şehir turu attı.

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek "Yeni Türkiye'ye merhaba" demesi için herkesi meydana davet etti.

- Eskişehir

Eskişehir'de, ellerindeki Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş AK Parti İl Başkanlığı binasının bulunduğu Yunus Emre Caddesi'ne geldi. Bazı vatandaşlar araçlarıyla tur atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Polis kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanlığı binasına gelişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

- Kütahya

Kütahya'da Adnan Menderes Caddesi'ndeki AK Parti binası önünde toplanan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

İl Başkanlığına gelen AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, balkondan partilileri selamladı.

Daha sonra vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak halk oylaması zaferini kutladı.

- Çanakkale

Yalı Caddesi'nde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, buradan İskele Meydanı'na yürüdü.

Ellerindeki meşaleleri yakan ve Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, referandum sonuçlarını tezahüratla kutladı.

Kordon boyunda toplanan çok sayıda sürücü ise şehir içinde kutlama konvoyu düzenledi.

Korna çalarak sonucu kutlayan sürücüler sevinç gösterilerinde bulundu.

- Balıkesir

Balıkesir Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, burada oluşturulan platformun önünde referandumun sonucunu kutladı.

Vatandaşlar, alanda kurulu bulunan dev ekrandan Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşmasını izledi. Daha sonra alanda gerçekleştirilen havai fişek gösterisinin ardından vatandaşlar, "evet'' balonlarını uçurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yaptığı konuşmada referandum sonucunda milletin kazandığını söyledi.

Halkın "evet" diyerek dış güçlere cevabını verdiğini belirten Uğur, "Artık durmak yok yola devam. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

- Bilecik

Bilecik'te Tevfikbey Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı, ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması canlı yayından takip edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, yaptıkları konuşmayla vatandaşlara teşekkür etti.



