Meteorolojiden 5 il için lodos uyarısı

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SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta lodos etkili olacak.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta yarın 11.00 ile 19.00 saatleri arasında kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızı yer yer 60 kilometreye ulaşacak.

Vatandaşlara, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi risklere karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.