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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Uçurumdan düşen çocuğun hayatını kaybetmesi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 20:39

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Babası Ercan ve annesi Arzu Karakaş ile ilçeye bağlı Kızılkaya mevkisinde pikniğe giden 12 yaşındaki Uğurcan, iddiaya göre oyun oynadığı sırada yaklaşık 100 metre yüksekliği bulunan uçurumdan düştü.

Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yoğun bakıma alınan Uğurcan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan 12 yaşındaki Uğurcan Karakaş'ın cenazesi, Yenice ilçesine getirildi. Uğurcan Karakaş'ın, İsmetpaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze törenine, ailesi ile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Burada Uğurcan'ın babası taziyeleri kabul ederken, annesi ise tabut başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Uğurcan, aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

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