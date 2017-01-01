GÜNCELLEME- Silahla vurulma anı güvenlik kamerasında

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vurulma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Coglaki Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve sopaların da kullanıldığı kavgada, Bayram K. yanında bulunan tabancayla Adıgüzel Aygün'ü (42) ateş ederek yaraladı. Şüpheli Bayram K, olay yerinden otomobiline binerek kaçtı.

Yaralanan Aygün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aygün, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan olayı gerçekleştiren Bayram K, Gülağaç ilçesinde bağlı Saratlı beldesinde jandarma ekiplerine teslim olurken, polis kavgaya karışan diğer şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Olay anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde tartışma anı ve zanlının yanında bulunan tabancayla Aygün'ü vurarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.