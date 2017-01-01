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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

18 Nisan 2017 Salı, 09:17

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen, akademisyenlerin de aralarında yer aldığı 18 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Firari 3 zanlı aranıyor.

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