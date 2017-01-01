18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması

18 Nisan 2017 Salı, 09:46

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı 7 kişiden ikisi tutuklandı.

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Mustafa A. (57), Levent Ç. (40), Selahattin Ş. (29) ve Meryem Ç. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mustafa A. ve Meryem Ç. tutuklandı. Selahattin Ş. ile Levent Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaçak geçişi organize eden İranlı Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) ile şüphelilerin konakladığı apartın işletmecisi Bülent Ş. (29) de emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İranlı Hadi M. ve Hasan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bülent Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- Olay

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlı, 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan Aziz T. Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine, Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisan'da teslim edilmiş, Filiz Ö. ise Marmaris Adliyesinde SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Solisti vali yardımcısı, şefi emekli savcı koro konser verdi
YEREL

SOLİSTİ VALİ YARDIMCISI, ŞEFİ EMEKLİ SAVCI KORO KONSER VERDİ
Kutlu doğum haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Halikarnas Baalıkçısı anısına pasta kesip mezarına çiçek bıraktılar
YEREL

HALİKARNAS BAALIKÇISI ANISINA PASTA KESİP MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTILAR
&quot;Halikarnas Balıkçısı&quot; 127. doğum gününde anıldı
YEREL

"HALİKARNAS BALIKÇISI" 127. DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI
Köy Enstitüleri kuruluşunun 77. yılında unutulmadı
YEREL

KÖY ENSTİTÜLERİ KURULUŞUNUN 77. YILINDA UNUTULMADI
odrum'da 'Olumlu İletişim ve Takımdaşlık' semineri düzenlendi
YEREL

ODRUM'DA 'OLUMLU İLETİŞİM VE TAKIMDAŞLIK' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

MUĞLA'DA 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ortaca'da 200 kovan arı telef oldu
YEREL

ORTACA'DA 200 KOVAN ARI TELEF OLDU
4 gündür kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL

4 GÜNDÜR KAYIP YAŞLI ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
MUSKİ'den Bodrum'da içme suyu hattı çalışması
YEREL

MUSKİ'DEN BODRUM'DA İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMASI
Kutlu Doğum Haftası'nda 5 bin gül dağıtıldı
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI'NDA 5 BİN GÜL DAĞITILDI
FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması
YEREL

FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI
Ortaca'da trafik kazası; 3 yaralı
YEREL

ORTACA'DA TRAFİK KAZASI; 3 YARALI
Bodrum'da evet coşkusu
YEREL

BODRUM'DA EVET COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!
DÜNYA

FACEBOOK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

 1
  • 2 "Anne evlat aşkı"
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu!