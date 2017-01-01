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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Kulübesiyle terk edilen köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

18 Nisan 2017 Salı, 10:36
Kulübesiyle terk edilen köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

MUĞLA (AA) - Muğla'da bir köpek, kulübesiyle Dalaman Çayı kenarına terk edilmiş halde bulundu.

Dalaman ilçesinde vatandaşlar, bir av köpeğinin, Dalaman Çayı kıyısında, kulübesiyle terk edilmiş halde olduğunu görerek, Hayvan Dostları Derneğine (HAYDOS) haber verdi.

HAYDOS'a ait bakımevine getirilen ve veteriner kontrolünden geçirilen köpeğin, bir süredir aç ve susuz kaldığı tespit edildi. HAYDOS üyeleri, köpeğe mama ve su verdi.

Dernek Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin kulübesiyle terk edildiğine dikkati çekti. Dağdelen, "Bu av köpeği oldukça perişan haldeydi çünkü aç ve susuz kalmış. Kemikleri sayılıyor. Gerekli sağlık kontrolü yapıldı ve şu anda sağlık durumu iyi." dedi.


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