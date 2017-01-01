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Denizbank'tan 'Engelli Dostu Şube' projesi

18 Nisan 2017 Salı, 11:55

DÜZCE (AA) - Denizbank Yığılca şubesi, görme engelli vatandaşlara kolaylık olması amacıyla banka girişine buton yaptırdı.

Şube girişine yerleştirilen çağrı butonu sayesinde personelden yardım isteyebilecek görme engelli vatandaşlar, şube içerisine alınma ve işlem yapacakları vezneye yönlendirilmeleri konusunda da görevlilerden destek alabilecek.

Denizbank Yığılca Şube Müdürü Kıvanç Birkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her insanın engelli adayı olduğunu belirterek, "Şubemize gelen görme engelli vatandaşların tek başına işlemlerini yapması oldukça zor oluyordu. Bu uygulama sadece görme engelli vatandaşlarımız için değil, yaşlı ve tek başına işlem yapamayan müşterilerimiz için de kullanılacak." diye konuştu.

Uygulamadan, engellilerin dışında yaşlıların da faydalanabileceğini kaydeden Birkan, "Yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz dışarıda sesini duyuramadığı zamanlarda butona basıp yardımlarına koşalım diye, şubemizi 'Engelli Dostu Şube' yaptık." dedi.

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