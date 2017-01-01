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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Turizm Haftası'nı davul zurnayla karşıladılar

18 Nisan 2017 Salı, 12:35
Turizm Haftası'nı davul zurnayla karşıladılar

HATAY (AA) - Hatay'da, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen törende katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Işıkgör, yaptığı konuşmada, Hatay'da birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenlendiğini söyledi.

Amaçlarının turizmi tartışmak ve sorunları çözmek olduğunu anlatan Işıkgör, şöyle devam etti:

"Turizm Haftası'nın başarılı geçmesini diliyorum. Sınırlarımızda değişik olaylar oluyor, bu Hatay'ı çok etkiliyor ama bu dezavantajı çevirme şansımız var. Bunu yatırımlarımızı güçlendirerek yapabiliriz. En büyük yatırımımız konaklama. İlimiz bu konuda gelişti ancak bunlar yeterli mi? Yeterli olsa da altyapımızı güçlendirmemiz gerekir. İlimizin gelişmesine katkı sağlamamız gerek."

Törende, Antakya Belediyesi bando takımı mini gösteri sundu.

Yöresel kıyafetli halk oyunları ekibi de davul zurna eşliğinde gösteri yaptı. Işıkgör, Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, turizmciler ve vatandaşlar da ekibe eşlik ederek, halay çekti.

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